13:27 | 17.12.2020
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Афіша Тернополя 

Унікальна виставка килимів прямує до Тернополя

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Унікальна виставка, яка вже побувала у Вінниці, Одесі, Херсоні та навіть у Литві – прямує до Тернополя. Про це повідомляє Максим Черкашин.

🚀 23-го грудня в Українському домі Перемога відбудеться відкриття виставки килимів з музейної колекції сім’ї Шардт.
Будуть представлені килими, які вишиті німецьким килимовим швом. Один з килимів вишитий 4-ма поколіннями сім’ї Шардт.

🇩🇪 На відкритті буде присутня Ангелина Шардт  – президент Асоціації німців України, член Президії  Rat der Deutschen der Ukraine / Рада німців України.

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