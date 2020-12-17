Унікальна виставка килимів прямує до Тернополя
Унікальна виставка, яка вже побувала у Вінниці, Одесі, Херсоні та навіть у Литві – прямує до Тернополя. Про це повідомляє Максим Черкашин.
23-го грудня в Українському домі Перемога відбудеться відкриття виставки килимів з музейної колекції сім’ї Шардт.
Будуть представлені килими, які вишиті німецьким килимовим швом. Один з килимів вишитий 4-ма поколіннями сім’ї Шардт.
На відкритті буде присутня Ангелина Шардт – президент Асоціації німців України, член Президії Rat der Deutschen der Ukraine / Рада німців України.