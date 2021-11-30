“Зачинив двері, штовхнув дитину на ліжко та вчинив розпусні дії”: Тернопільський апеляційний суд залишив без змін вирок обвинуваченому за розбещення дитини

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги обвинуваченого Михайла Ш. та його захисника на вирок Заліщицького районного суду від 13 квітня 2021 року, яким Михайла Ш. визнано винним за ч.2 ст. 156 КК України (вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи) та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Не погодившись із судовим рішенням, обвинувачений та його захисник подали апеляційні скарги, в яких просив даний вирок скасувати та закрити кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діях Михайла Ш. складу злочину.

Відповідно до вироку, 23 травня 2019 року Михайло Ш. з метою задоволення статевої пристрасті запросив малолітню N до себе додому. Коли дитина зайшла всередину будинку, він зачинив вхідні двері, штовхнув її на ліжко та вчинив розпусні дії щодо неї.

Варто зазначити, що в судовому засіданні Михайло Ш. своєї вини в інкримінованому кримінальному правопорушенні не визнав, стверджував, що малолітня потерпіла сама зайшла до його хати і розпусних дій він не вчиняв. Коли він почав її виганяти, вона заховалась на горищі й зійшла вниз, лише коли прийшла її мати.

Однак суд першої інстанції відхилив такі доводи обвинуваченого, оскільки вони повністю спростовуються даними зібраних у справі письмових доказів, показаннями самої малолітньої потерпілої, а також її рідної сестри та матері, інших свідків.

За результатом апеляційного розгляду колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне, обґрунтоване та мотивоване рішення і підстав для його скасування немає. З урахуванням наведеного, Тернопільський апеляційний суд апеляційні скарги залишив без задоволення, а вирок Заліщицького районного суду від 13 квітня 2021 року – без змін.

Слід наголосити, що, відповідно до ст. 27 Кримінального процесуального кодексу, судові засідання у даному кримінальному провадженні проходили у закритому режимі, повідомили в пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.



