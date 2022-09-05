ДБР повідомило про підозру учасникам угруповання на Тернопільщині, яке незаконно нарубало дерев на 2 млн гривень

Працівники ДБР повідомили про підозру членам організованої злочинної групи, до складу якої увійшли троє лісничих Чортківського лісництва та двоє приватних підприємців.

Впродовж грудня 2021 року – червня 2022 року група проводила незаконні рубки дерев цінних порід на території лісового господарства.

Працівники лісництва організовували незаконну рубку, а підприємці продавали деревину. Загалом сума нанесених збитків в результаті діяльності злочинної групи скала майже 2 млн грн.

Усім учасникам повідомлено про підозру у розтраті майна та незаконній вирубці, перевезенні та збуті деревини, (ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.