21:22 | 5.09.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

ДБР повідомило про підозру учасникам угруповання на Тернопільщині, яке незаконно нарубало дерев на 2 млн гривень

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Працівники ДБР повідомили про підозру членам організованої злочинної групи, до складу якої увійшли троє лісничих Чортківського лісництва та двоє приватних підприємців.

Впродовж грудня 2021 року – червня 2022 року група проводила незаконні рубки дерев цінних порід на території лісового господарства.

Працівники лісництва організовували незаконну рубку, а підприємці продавали деревину. Загалом сума нанесених збитків в результаті діяльності злочинної групи скала майже 2 млн грн.

Усім учасникам повідомлено про підозру у розтраті майна та незаконній вирубці, перевезенні та збуті деревини, (ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *