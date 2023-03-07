00:51 | 8.03.2023
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Афіша Тернополя 

Запрошуємо на концерт запальної Фіїнки у Тернополі!

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Молода співачка Фіїнка виступить з концертом «Гуцулія рулить» 11 березня о 19:00 в креативному кластері Na пошті.

Фіїнка енергійна співачка, що популяризує гуцульську культуру. Фіналістка нацвідбору Євробачення 2023, що показала всій країнісправжній колорит Карпат. Зірка гуцульського репу та акторка «Ліжник ТВ» змогла підкорити своїми піснями тисячі людей і довго залишатися в трендах Тік Ток.

Ірина Вихованець – справжнє ім’я франківської співачки – вирушила в тур Україною з презентацією альбому «Гуцулія рулить» для збору коштів нашим військовим.

До Тернополя Фіїнка завітає в суботу, 11 березня,о 19:00 в креативному кластері Na пошті (вул. Коперника, 4, Тернопіль). Вартість квитків 375-450 грн.

Можна придбати на сайті KARABAS: https://ternopol.karabas.com/ua/fiinka-guculiya-rulit-8

 

«Фист чекаю вас на своєму концерті, каждий ваш квиток поміч армії Вони захищают нас мидопомагаємо» – пише Фіїнка у своєму Instagram (@fiinka_official)

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