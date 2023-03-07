Запрошуємо на концерт запальної Фіїнки у Тернополі!

Молода співачка Фіїнка виступить з концертом «Гуцулія рулить» 11 березня о 19:00 в креативному кластері Na пошті.

Фіїнка – енергійна співачка, що популяризує гуцульську культуру. Фіналістка нацвідбору Євробачення 2023, що показала всій країнісправжній колорит Карпат. Зірка гуцульського репу та акторка «Ліжник ТВ» змогла підкорити своїми піснями тисячі людей і довго залишатися в трендах Тік Ток.

Ірина Вихованець – справжнє ім’я франківської співачки – вирушила в тур Україною з презентацією альбому «Гуцулія рулить» для збору коштів нашим військовим.

До Тернополя Фіїнка завітає в суботу, 11 березня,о 19:00 в креативному кластері Na пошті (вул. Коперника, 4, Тернопіль). Вартість квитків 375-450 грн.

Можна придбати на сайті KARABAS: https://ternopol.karabas.com/ua/fiinka-guculiya-rulit-8

«Фист чекаю вас на своєму концерті, каждий ваш квиток – поміч армії Вони захищают нас – мидопомагаємо» – пише Фіїнка у своєму Instagram (@fiinka_official)