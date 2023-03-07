Незаконно зрубав ліс на понад 178 тис грн — судитимуть працівника лісогосподарського підприємства

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно лісника одного із державних лісогосподарських підприємств, обвинуваченого у незаконній порубці дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, лісник у травні 2022 року, точно знаючи, що дерева не підлягають санітарній рубці на ділянці лісу, здійснив вирубку 12 дубів у лісовому масиві неподалік с. Бертники Чортківського району.

Протиправними діями лісника завдана шкода навколишньому середовищу на понад 178 тис грн.

Довідково: Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання ­ – позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.