4 причини, чому вам сподобається святкування в мережі закладів «Автопорт»

Новий рік – час приємних емоцій, надій та мрій. Це атмосфера казки та маленького дива, радісних привітань і подарунків. В цей час нам хочеться бути у колі важливих для нас людей, відпочивати весело та безтурботно. Відчуття свята, що наближається, дарують багатьом Новорічні корпоративи, адже це ще одна можливість гарно провести час з колегами по роботі. А щоб свято вдалось, як планується – пропонуємо провести його у мережі закладів «Автопорт», що славиться якісною кухнею і помірними цінами!

Святкове меню

Для багатьох «Автопорт» – це завжди смачні страви та гарна подача. Наше меню включає різноманіття блюд на будь-який смак. Його створювали справжні професіонали і вже встигли оцінити наші гості. На свята ми пропонуємо скуштувати:

ароматні блюда з тандиру;

японські суші та роли;

вишукані м ’ ясні та сирні нарізки;

різноманітні гарніри;

смаколики-десерти;

великий вибір безалкогольних та алкогольних напоїв.

І звичайно, у нас будуть традиційні «Олів’є» та «Шуба», а також рекомендуємо поласувати нашими фірмовими салатами «Асторія», «Екзотичний» та «Морський каприз».

Вас приємно здивує красива подача святкових страв та їх атмосферне оформлення.

Атмосфера

Приємна атмосфера та гарний інтер’єр – ці речі так важливі для вдалого свята. Все це ви неодмінно отримаєте у «Автопорті». У нас просторі зали, місце для танців та вдале планування столів. Ми зручно розмістимо і невеликі, і багаточисельні компанії гостей, щоб кожен відчував себе добре. А ще у нас тепло і комфортно, тому жінки та дівчата можуть одіти для святкування своє улюблене вбрання. Красиве оформлення залу та стильне сервірування неодмінно подарує відчуття свята уже з перших хвилин.

Музика

Живе виконання улюблених пісень – найкраще доповнення святкової атмосфери. Наші музиканти запропонують вам багато відомих треків, романтичних мелодій та запальних хітів. При бажанні ви можете замовити улюблену пісню у подарунок для близьких вам людей, яка неодмінно подарує хороший настрій і багато приємних емоцій. А щоб свято вдалось на 100% на вас чекає весела шоу-програма із цікавими конкурсами та подарунками від Святого Миколая!

Ціни

«Автопорт» – це традиційно улюблене місце відпочинку для багатьох. І це не дивно – адже у нас недорогі ціни і якісне обслуговування. Святкуючи Новорічний корпоратив у нас, ви можете бути впевнені, що отримаєте відмінне свято за помірною вартістю.

Новий рік – це час прощання з минулим і зустрічі змін. Гарний Новорічний корпоратив – найкраща можливість здружити колектив, подякувати кожному за роботу та весело провести час. Відчути наближення свят вам допоможе мережа закладів «Автопорт», де завжди смачно та недорого!

Щоб записатися на святкування Новорічного корпоративну в «Автопорт» або забронювати місце на потрібну дату телефонуйте:



+38 098 777 5665

Запрошуємо поринути у атмосферу свята та приємних емоцій разом з дорогими для вас людьми та мережею закладів «Автопорт»!