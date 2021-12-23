Помер 38-річний чоловік, – ще одна смерть від переохолодження на Тернопільщині

22 грудня у морг КНП «Борщівська міська лікарня» доставлено тіло жителя с. Весела Кременецької територіальної громади Кременецького району, 1983 року народження, котрого виявили знайомі без ознак життя на території одного з домогосподарств с. Горошова Мельниця-Подільської територіальної громади Чортківського району. За результатами проведеної судово-медичної експертизи встановлено, що причина смерті – загальне переохолодження організму. Про це повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області. Нагадаємо, вчора від переохолодження померла людина у Копичинцях. Ще перед тим у власних домівках замерзли троє людей – в с. Вигода Мельнице-Подільської територіальної громади, що на Чортківщині, чоловік помер від холоду у власному будинку та у власному будинку в Кременці від переохолодження померли син та матір

Всього з початку 2021 року, внаслідок переохолодження, на Тернопільщині постраждало 45 людей: 38 отримали травми та 7 загинули.

Рятувальники застерігають! Не допускайте переохолодження організму. Тепло одягайтеся та не зловживайте алкогольними напоями, думка про те, що алкоголь зігріває – хибна. Будьте обережними під час руху на засніжених та слизьких дорогах. Не залишайте дітей без нагляду. Не нехтуйте елементарними правилами безпеки.