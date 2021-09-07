5 востребованных программ в стиральных машинах: проверьте, все ли у вас есть

Бытует мнение, что у каждого члена семьи есть любимая конфорка на варочной панели и единственный режим в стиральной машине. А производители бытовой техники все еще соревнуются в количестве опций и вариантов стирки.

Консультанты интернет-магазина техники Eldorado утверждают: если внимательно отнестись к настройке режима стирки, процесс можно вывести на качественно новый уровень, еще и время сэкономить.

Подберите режим по типу ткани

Если стиралка уже удивляла вас неожиданными сюрпризами в виде полинявших или растянутых вещей, самое время обратиться к инструкции и перечитать ее заново. В современных моделях стиральных машин появилась масса опций, созданных для деликатного ухода за одеждой.

Перед стиркой проверьте состав текстиля на ярлыке и выберите в меню устройства подходящий режим. Так вы сможете грамотнее регулировать длительность цикла, объем бытовой химии и безопаснее заботиться о деликатных тканях.

Более того, при правильном выборе режима вам удастся избежать проблем, связанных с линькой некоторых тканей.

Если вы ошиблись с настройками, но уже запустили цикл, остановить машину и установить нужные значения всегда можно кнопкой “Пауза”.

Активируйте дополнительные опции

Тех, кто ценит долговечность и технологичность бытовой техники заинтересует стиральная машина LG из каталога по ссылке https://eldorado.ua/washing-machines/c1039034/producer=lg/ с широким спектром актуальных настроек и возможностей для ухода за одеждой каждого члена семьи.

Чтобы добиться идеальной чистоты и свежести любимых вещей, обратите внимание на второстепенные, но очень полезные пункты в меню:

детская одежда . С этой опцией вы получите максимально мягкую и приятную на ощупь вещь;

экспресс-стирка . Самый оперативный режим, позволяющий освежить вещь без существенных загрязнений и пятен;

деликатный режим . Лучший выбор для капризных материалов;

замачивание . Эффективный метод борьбы с сильными загрязнениями;

глажка . Функция избавит одежду от заломов и замятий, в большинстве случаев полноценно заменяет утюг.

Большинство современных стиралок имеют такой набор опций и даже чуть больше, чтобы вы стирали быстрее и качественнее.

Используйте на максимум возможности современных моделей

Стиральные машины из среднего и верхнего эшелона порадуют вас фишками, упрощающими взаимодействие владельца и техники. Вам наверняка пригодятся технологии удаленного управления машиной с сопряженного смартфона, информирование о текущем статусе и окончании стирки.

Запускать стиральную машину с функцией отложенного старта в отсутствие хозяев стало удобно с обновленными системами безопасности, которые получили актуальные модели устройств.

Вы можете рассчитывать на всестороннюю безопасность работы девайса – он имеет защиту от случайных нажатий, перепадов напряжения, протечек и системных ошибок.