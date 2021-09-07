Купить торговое pos оборудование в Украине

Каким образом преобразить торговое помещение? Как повысить уровень продаж? В вопросе оптимизации торговли стоит обратить внимание на торговое pos оборудование в Украине. С ним витрина станет интересной и привлекательной для покупателя. Немаловажны показатели безопасности и надежности.

Успешных продаж!

Для реализации продукции и успешных продаж покупка торгового оборудования является оптимальным решением. Обратившись на markquen.com есть возможность купить стеллажи и стойки, здесь так же можно заказать прикассовые дисплеи и шопиншопы (shop-in-shop). Не стоит забывать и о выставочных стендах, баннерах, бренд-зонах и зонах отдыха. При необходимости может быть оказана помощь организации ивентов, разработке выставочных стендов, организации презентации на выставке.

Оборудование поможет привлечь внимание покупателя, показать ему товар с наилучшей стороны. Оно является действенным инструментом рекламы и реализации даже большого товарного запаса. Системы с держателями послужат полками на выкладки товара на небольшой площади.

Электронные устройства демонстрируют акционный товар, предложения со скидками, широко используются в непродуктовых магазинах, местах общественного питания, продуктовых супермаркетах/гипермаркетах.

Функции оборудования

Использование торгового оборудования открывает взору покупателя весь ассортимент товара.

Это наиболее выгодное решение в вопросе продвижения продукции.

Это наиболее выгодное решение в вопросе продвижения продукции. Эстетически привлекательные, компактные, яркие конструкции освобождают пространство рабочей поверхности, что актуально для небольших заведений.

Существенным фактором покупки является мобильность и компактность оборудования. Оно легко снимается, перемещается, транспортируется, удобное и легкое в эксплуатации.

Безопасность и надежность – еще один аргумент в копилку. Изготавливается из качественных и прочных материалов.

Ускорение работы, увеличение продаж.

Благодаря широкому ассортименту и продуманной конструкции, высокому уровню качества и эстетике есть возможность подобрать наиболее оптимальный вариант по выгодной цене.

Стоит обратить особое внимание на диджитал рекламную продукцию. Речь идет об уникальном устройстве Токиномо (Tokinomo), используемом в рекламных целях. Для сбора аналитики продаж понадобится Протеус (cмарт дисплей в ритейле).

Отдельную нишу занимают эскейп (промо холодильник, кулер), LED-дисплеи на полке.