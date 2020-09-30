Антенна и тюнер – цифровое телевидение у вас дома

Содружество двух устройств позволяет организовать доступное цифровое телевещание дома, на даче, в любом другом месте по желанию. Неизбежность решения этого вопроса обязательно встанет перед каждым, кто не готов отказаться от просмотра любимых передач или каналов. Постепенная замена цифровым сигналом с 2018 года успешно вытесняет аналоговое оборудование из профессиональной и бытовой сферы.

Большое количество пользователей уже приняли решение купить т2, антенну и обеспечить беспрепятственный цифровой эфир. Такой вариант не является единственным, но на сегодняшний день пользуется стабильным интересом у потребителя и обладает преимущественными качествами.

Что нужно купить

Обозначим стандартный перечень оборудования для просмотра цифрового телевидения:

телевизор опцией DVB-T2 или любой телевизор и внешний тюнер Т2;

цифровая антенна.

Появление в этой схеме внешнего тюнера – устройства, принимающего разноформатные телевизионные сигналы, позволяет использовать телевизоры любого типа. Всю нагрузку по приему и декодированию берет на себя тюнер.

Интернет-магазин Sat-Master предлагает широкий выбор антенн по модельному ряду и цене. Покупая цифровую антенну, нужно учитывать:

мощность приема сигнала;

место, где планируете монтировать устройство;

диапазон принимаемых сигналов.

Дополнительно стоит посмотреть информацию относительно особенностей территории (возвышенности, низины и так далее) и карту приема сигнала Т2.

Какие преимущества возникают

После проведения ревизии существующего телевизионного оборудования, становится понятным очередность покупок и бюджет всего проекта. Для среднестатистического покупателя вполне весомым доводом является возможность планирования расходов без ущерба для семьи.

Список объективных бонусов включает следующие позиции.

Выгода.

Есть возможность приобретать оборудование поэтапно.

При установке антенны исчезает абонентская плата провайдеру за просмотр ТВ.

Цена комплекта цифрового оборудования с антенной значительно дешевле спутниковых антенн или антенн IPTV.

Можно смотреть цифровые каналы на аналоговом телевизоре.

Комфорт.

Широкий выбор бесплатных каналов.

Качественная картинка.

Присмотрев оборудование, не стоит забывать о монтажных элементах. На ресурсе Sat-Master есть необходимые кронштейны, кабели (в том числе коаксиальные), разъемы. Для точного подбора оборудования и комплектующих работает детальный поисковик. При желании, быструю консультацию можно получить через онлайн-чат. Есть сервисы доставки товара и возможность заказать профессиональных монтаж.





