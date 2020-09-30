Антенна и тюнер – цифровое телевидение у вас дома
Содружество двух устройств позволяет организовать доступное цифровое телевещание дома, на даче, в любом другом месте по желанию. Неизбежность решения этого вопроса обязательно встанет перед каждым, кто не готов отказаться от просмотра любимых передач или каналов. Постепенная замена цифровым сигналом с 2018 года успешно вытесняет аналоговое оборудование из профессиональной и бытовой сферы.
Большое количество пользователей уже приняли решение купить т2, антенну и обеспечить беспрепятственный цифровой эфир. Такой вариант не является единственным, но на сегодняшний день пользуется стабильным интересом у потребителя и обладает преимущественными качествами.
Что нужно купить
Обозначим стандартный перечень оборудования для просмотра цифрового телевидения:
- телевизор опцией DVB-T2 или любой телевизор и внешний тюнер Т2;
- цифровая антенна.
Появление в этой схеме внешнего тюнера – устройства, принимающего разноформатные телевизионные сигналы, позволяет использовать телевизоры любого типа. Всю нагрузку по приему и декодированию берет на себя тюнер.
Интернет-магазин Sat-Master предлагает широкий выбор антенн по модельному ряду и цене. Покупая цифровую антенну, нужно учитывать:
- мощность приема сигнала;
- место, где планируете монтировать устройство;
- диапазон принимаемых сигналов.
Дополнительно стоит посмотреть информацию относительно особенностей территории (возвышенности, низины и так далее) и карту приема сигнала Т2.
Какие преимущества возникают
После проведения ревизии существующего телевизионного оборудования, становится понятным очередность покупок и бюджет всего проекта. Для среднестатистического покупателя вполне весомым доводом является возможность планирования расходов без ущерба для семьи.
Список объективных бонусов включает следующие позиции.
Выгода.
- Есть возможность приобретать оборудование поэтапно.
- При установке антенны исчезает абонентская плата провайдеру за просмотр ТВ.
- Цена комплекта цифрового оборудования с антенной значительно дешевле спутниковых антенн или антенн IPTV.
- Можно смотреть цифровые каналы на аналоговом телевизоре.
Комфорт.
- Широкий выбор бесплатных каналов.
- Качественная картинка.
Присмотрев оборудование, не стоит забывать о монтажных элементах. На ресурсе Sat-Master есть необходимые кронштейны, кабели (в том числе коаксиальные), разъемы. Для точного подбора оборудования и комплектующих работает детальный поисковик. При желании, быструю консультацию можно получить через онлайн-чат. Есть сервисы доставки товара и возможность заказать профессиональных монтаж.