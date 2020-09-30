“Люди важливі!” Передвиборна програма “Сили людей” у Тернополі

Програма команди «Сили Людей» Тернополя і кандидата на посаду

міського голови Івана Сороколіта

ЛЮДИ ВАЖЛИВІ!

Тернопіль буде містом щасливих людей, бо наші цілі для кожного:

ДОБРОБУТ

ЗДОРОВ’Я

БЕЗПЕКА

ДУХОВНІСТЬ

І. ДОБРОБУТ

1. Жити в достатку та гідно заробляти

Зупинимо просування інтересів «схемщиків» та «рішал». Ліквідуємо неписане правило діючої влади: «друзям – усе, ворогам – закон».

Будемо цінувати й максимально захищати інтереси середнього бізнесу і самозайнятих тернополян – малих підприємців.

Відповідально ставитись до бюджету, прозоро ухвалювати рішення з дотриманням усіх процедур, викорінимо корупцію на усіх рівнях управління містом.

Ліквідуємо будівельні «схеми» невигідних для громади так званих «інвестиційних угод» і викорінимо практику безкоштовної роздачі цінної землі «потрібним» людям. Незаконно надані земельні ділянки повернемо громаді. Комерційно привабливу землю виділятимемо виключно шляхом продажу на аукціоні.

Зупинимо масову та хаотичну забудову. Вільний земельний ресурс спрямуємо на створення майданчиків під залучення реальних інвестицій.

Ліквідуємо непотрібні та збиткові комунальні підприємства, а гроші спрямуємо на інфраструктурні проекти, що дозволить відкрити індустріальні парки, логістичні хаби, промислові зони та бізнес-інкубатори.

Усе перераховане дасть імпульс росту економіки міста, створить велику кількість нових робочих місць, збільшить конкуренцію на ринку праці та, як наслідок, – вплине на ріст заробітних плат у місті.

2. Жити в комфорті

Повернемо право тернополянам на індивідуальне опалення. Для цього є усі підстави та можливості.

Підвищимо якість води в домівках. Для цього реалізуємо комплекс заходів із заміни та очистки труб, будівництва станцій знезалізнення й пом’якшення, перехід з хлору на гіпохлорит для дезінфекції.

Організуємо прибирання міста не лише на центральних вулицях, але і у віддалених мікрорайонах. Ліквідуємо явище «нічийних» занедбаних територій.

Розбудуємо систему вело-доріжок, з’єднавши віддалені масиви з центром міста.

Модернізуємо загальноміську систему відведення дощових вод. Тернопіль не буде тонути у воді та грязюці після кожного дощу чи відлиги.

Відремонтуємо фасади будинків й впорядкуємо рекламні вивіски історичної частини міста.

Контролюватимемо дотримання усіх норм та правил житлового й торгово-комерційного будівництва.

Стимулюватимемо будівництво багаторівневих автомобільних парковок, безпечних вело-парковок, вело-хабів та зручних зупинок громадського транспорту.

Допоможемо усім бажаючим співвласникам багатоквартирних будинків провести термомодернізацію на взаємовигідних з містом умовах.

Зробимо міську інфраструктуру максимально доступною для мало-мобільних груп населення.

Ґрунтовно оновимо Генеральний план міста з метою створення цілісної архітектурно-ландшафтної концепції міста та припинення шкідливої ущільненої забудови.

Запровадимо обов’язкові, чіткі й прозорі процедури розгляду земельних, майнових та фінансових питань – відкриті й публічні аукціони, участь громадськості у контролі за аукціонами та тендерними процедурами.

Усунемо зайву бюрократію в роботі міської влади та автоматизуємо усі можливі управлінські процеси. Запровадимо зручні дистанційні сервіси з надання адміністративних послуг для тернополян.

Втілимо програму з оптимізації руху транспорту та зменшимо кількість автомобільних заторів. Підвищимо якість роботи громадського транспорту та не допускатимемо необґрунтоване підняття тарифів.

Створимо гуманне середовище для тварин, яке одночасно поліпшить комфорт для проживання мешканців міста. Забезпечимо ряд комплексних заходів для ефективного і гуманного зменшення кількості безпритульних та забезпечення добробуту домашніх тварин. Облаштуємо майданчики для вигулу собак.

Реалізуємо програму з «демафізації» шляхом поетапного, але чіткого зменшення кількості тимчасових та незаконно встановлених торгових споруд, які спотворюють вигляд міста та негативно впливають на торговельну галузь в цілому.

Будемо підтримувати, у тому числі фінансово, самоорганізацію громадян (ОСББ, будинкові й вуличні комітети).

3. Тернопіль – місто щасливих дітей

Створимо можливості ранньої і системної діагностики стану здоров’я дітей.

Забезпечимо максимальні зручності для дітей з інвалідністю (будівництво інклюзивних майданчиків, розвиток доступної інфраструктури, виховних і розважальних закладів).

Організуємо дієву опіку за дітьми, які через складні життєві обставини тимчасово не можуть проживати разом з батьками чи законними представниками. Сприятимемо, щоб кожна дитина проживала в родині.

Будемо розвивати мережі муніципальних і стимулюватимемо розвиток приватних дитячих закладів, гуртків, студій з метою всебічного розвитку дітей і пошуку талантів, а також підтримувати дітей, які представляють наше місто за його межами в конкурсах та змаганнях.

Розвиватимемо співпрацю зі школами з інших країн. Це комунікації, переймання кращих практик шкіл-партнерів, «обмін» школярами, спільні уроки та ін.

4. Увага людям літнього віку

Надамо можливість пенсіонерам здобувати сучасні знання та навички шляхом створення й ефективної роботи «університетів третього віку».

Допоможемо в організації дозвілля та взаємодії пенсіонерів між собою.

Співпрацюватимемо з духовними, культуро­логічними та самоврядними організаціями щодо створення програм допомоги людям третього віку.

ІІ. ЗДОРОВ’Я

1. Тернопіль – місто довголіття

Суттєво збільшимо витрати на модернізацію медич­них закладів, придбання сучасного обладнан­ня, проведення ремонту приміщень відповідно до сучасних міжнародних стандартів.

Призначатимемо директорів комунальних лікарень лише на прозорих конкурсних умовах.

Організуємо незалежний контроль якості надання медичної допомоги жителям Тернополя.

Вчасно і у необхідній кількості забезпе­чувати­мемо лікарні якісними медикаментами, розхідними матеріалами для проведення обстежень та лікуван­ня, а також засобами індивідуального захисту для персоналу.

Припинимо ганебну практику лікарняних поборів у вигляді «добровільних внесків».

Допускатимемо розміщення приватних медич­них й діагностичних закладів на території комуналь­них лікарень лише на прозорих конкурентних умовах та якщо це сприяє підвищенню якості та доступності обслуговування тернополян.

Створимо умови для розвитку якісної сімейної медицини, у тому числі приватної. Облаштуємо нові сучасні амбулаторії у кожному житловому масиві Терно­по­ля. Запропонуємо систему додаткових винаго­род для сімейних лікарів, які згідно опитувань мають найвищі оцінки від пацієнтів.

Покращимо умови роботи медичних працівників. Захистимо лікарів швидкої допомоги від насильницьких агресивних нападів під час виконання своїх обов’язків.

2. Екологія – запорука здоров’я

Припинимо забудову парків та скверів міста.

Зупинимо згубне омолодження та вирубку дерев. Забезпечимо фаховий догляд і збільшення кількості зелених насаджень.

Повністю заборонимо спалювання торфу й інших небезпечних речовин в житлових районах міста.

Відродимо візитку міста – тернопільський став! Переглянемо та реалізуємо комплексну програму з відновлення та розвитку головної водойми міста.

Впроваджуватимемо й стимулюватимемо роздільне сортування сміття й подальшу переробку.

Міський полігон із захоронення сміття буде повернуто під контроль громади й працюватиме на користь навколишніх сіл й Тернополя.

Стимулюватимемо перехід громадського транспорту на екологічні види.

Підтримаємо ініціативи з встановлення систем рекуперації повітря в комунальних освітніх та лікувальних закладах, що зекономить кошти на опаленні та підвищить якість повітря.

Збережемо кожне джерело питної води (бювету, колонки-качалки тощо) для безкоштовного користування тернополянами.



ІІІ. БЕЗПЕКА

Безпека тернополян – обов’язок влади

Покращимо нічне освітлення пішохідних та вело- доріжок, вулиць та провулків.

Суттєво розширимо систему відео-спостереження.

Переорієнтуємо роботу муніципальної поліції з жандармів керівництва міста на сервіс й охорону для тернополян.

Створимо єдиний якісний цілодобовий диспетчерський центр усіх безпекових служб й установ міста.

У співпраці з державою будемо укріпляти і посилювати територіальну оборону міста, краю та України. Приділятимемо належну увагу соціальному захисту учасників російсько-української війни.



ІV. ДУХОВНІСТЬ

1. Культурна індустрія міста

Тернопіль стане самобутнім культурним центром регіону, а кожен містянин користатиме з великої кількості культурних, просвітницьких і розважальних заходів, які відбуватимуться у місті.

Підтримуватимемо зусилля Церков та релігійних спільнот в Україні, які активно сприяють консолідації громади і народу, допомагають відроджувати й утверджувати його духовні цінності, пропагують патріотизм і діють в інтересах держави. У своїй діяльності ми дотримуватимемось загальнолюдських та християнських цінностей і принципів, при цьому відкидаємо будь-яку нетерпимість до інших віросповідань.

Місто кине виклик та стане чемпіоном з урбаністичної культури, української музики, сучасного театру, якісних фестивалів.

Ми будемо всіляко підтримувати колективи самодіяльності, які популяризують місто, регіон та країну.

Забезпечимо недоторканість пам’яток культури, історії та природи і їх охоронних зон.

Тернопіль отримає нову економіку, тисячі робочих місць в сфері культури й туризму та тисячі робочих місць в суміжних сферах.

2. Освіта – фундамент нації

Забезпечимо реальне, а не декларативне самоврядування комунальних навчальних закладів. Усунемо корупцію в питаннях влаштування на роботу. Управління освіти стане незалежним об’єктивним арбітром та помічником для комунальних закладів освіти.

Розвиток співпраці з університетами для утвердження Тернополя як студентського міста.

Запропонуємо освітні програми з підвищення правової, політичної, фінансової та цифрової грамотності тернополян.

Сприятимемо розвитку та здоровій конкуренції мережі закладів освіти всіх видів та форм власності, у тому числі приватної.

Фінансування та підтримка комунальних шкіл буде справедливою та співвідноситиметься з кількістю учнів.

Запровадимо систему заохочень педагогів міста, яка передбачатиме грошові надбавки і премії кращим вчителям за результатами таємного рейтингування батьками.

Введемо додаткові штатні одиниці для нових важливих напрямків: патріотичне виховання, фандрейзинг, державні закупівлі, цивільний захист та ін.

3. Традиції і Дім громади

Наша міська історія і традиції – це фундамент для побудови міста мрій. Ми не шкодуватимемо ресурсів для роботи краєзнавців, культурологів, творчих особистостей і колективів.

Ми створимо культурний центр-візитку файного міста, який стане для мешканців місцем проведення головних заходів Тернополя, а для гостей – місцем знайомства з нашими традиціями!

Головна мета нашої політики – сучасний, європейський, економічно розвинений Тернопіль, в якому є можливість кожному: працювати, гідно заробляти, розвиватись, жити і відпочивати!