Кандидати «Сили Людей» по виборчих округах до Тернопільської районної ради
Усі кандидати «Сили Людей» по усіх виборчих округах до Тернопільської РАЙОННОЇ ради.
№8 у виборчому бюлетені!
Олег Різник – лідер списку.
Округ №1
(Тернопіль: Дружба, Центр, “Газопровід”)
1. Зварич Сергій
2. Французов Володимир
3. Лимар Наталія
4. Яворська Тетяна
5. Куча Тарас
6. Білоус Олег
Округ №2
(Тернопіль: Новий Світ, частина Сонячного, Східний, Канада)
1. Кондрат Роман
2. Лучко Сергій
3. Хоміцький Тарас
4. Туркот Людмила
5. Крищук Світлана
Округ №3
(Тернопіль: частина Сонячного, Аляска, Тинда)
1. Щур Світлана
2. Хома Богдан
3. Самуляк Петро
4. Тильна Ірина
5. Патіота Наталя
Округ №4.
(Громади: Підгайці, Саранчуки, Бережани, Нараїв, Козова, Купчинці, Козлів)
1. Проців Галина
2. Жеребецький Степан
3. Мартинюк Ігор
4. Пастухевич Ганна
5. Іванчишин Володимир
Округ №5.
(Громади: Підгороднє, Зборів, Озерна, Залізці, Велика Березовиця, Біла)
1. Деревенчук Василь
2. Прохира Ростислав
3. Кулина Віталій
4. Кухарева Світлана
5. Вовк Алла
6. Станчев Ярослав
Округ №6
(Громади: Золотники, Микулинці, Теребовля, Іванівці, Великі Гаї, Скалат)
1. Сулик Михайло
2. Заремба Маріана
3. Рижевська Людмила
4. Станчак Андрій
5. Хичій Ігор
Округ №7
(Громади: Збараж, Скорики, Підволочиськ, Байківці, Беликі Бірки)
1. Канюка Ярослав
2. Буряк Тарас
3. Пахолко Олена
4. Бобрюк Людмила
5. Іванів Микола Романович