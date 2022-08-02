Аргіопа: чому не потрібно боятися полосатого павука

Друге літо поспіль Україна переживає міні-нашестя павука аргіопи. Громадяни б’ють на сполох, масово зустрічаючи яскравих створінь у природі та у себе на подвір’ї.

Хвилюватися не варто. Аргіопа цілком безпечна для людей. Її отрута розрахована на комах і здатна спричинити лише той дискомфорт, який викликає укус комара. Тож якщо ви бажаєте гострих відчуттів – шукайте їх не від павуків, а в онлайн казино.

Хто така аргіопа

Аргіопа – невеликий павук, який часто зустрічається в Україні останніми роками. Він відрізняється дуже яскравим забарвленням: лимонно жовтим з чорними та білими полосками. За це аргіопу ще називають павуком-осою чи тигровим павуком.

Минулого року аргіопа стала справжньою “зіркою інтернету”. Так як виглядає жовто-чорний павучок вельми помітно та естетично, то всі несуть його фото в інтернет з питаннями, хто це такий.

Цей павук є ендеміком для української природи, тобто живе у нас вже як мінімум кілька століть. Цілком можливо, що збільшення випадків зустрічі з аргіопою в останній час можна віднести до ефектів потепління клімату. Також причиною збільшення його популяції може бути зростання кількості комах. Адже там, де збільшується кормова база, павуки мають можливість розплоджуватися у більшій кількості.

Розмір павука рідко перевищує 2 см. Найчастіше його можна помітити у центрі його власної павутини. Аргіопи плетуть павутини на зелених насадженнях різного типу – їх можна помітити:

на деревах,

між деревами,

на кущах

навіть у високій траві.

Найчастіше, вони розміщують своє павутиння подалі від людей – в лісі, на луках, на галявинах, бля річки. Але можуть оселитися і в не занадто гамірному дворі чи у вас на городі.

Павутина у них досить незвичайна. Вона має характерний візерунок, у центрі якого знаходиться так званий “шов”. Його роль у павутині не до кінця зрозуміла дослідникам. Можливо, це певний вид сигнальної нитки, яка сповіщає павукові про здобич. Інша гіпотеза – що товста нитка приманює комах в ультрафіолетовому діапазоні.

Чи варто боятися аргіопу у себе на подвір’ї

Боятися аргіопу не треба. Як вже було сказано, для людини їх отрута абсолютно безпечна. Для прикладу, у всім відомих хрестовиків отрута сильніша.

Аргіопа використовує свою отруйність для знерухомлення та фіксації жертви. А харчується цей павук виключно іншими комахами, які потрапляють до його тенет.

При зустрічі з людиною павук не проявляє агресії. Він спокійно продовжує сидіти на своїх тенетах чи просто намагається втекти, уникнувши будь-якого спілкування.

Наразитися на укус можна лише у тому випадку, якщо ви полізете пальцями до павука чи ненароком його притиснете. Але навіть це не завдасть вам особливого дискомфорту.

Однак, будьте обережні, якщо ви схильні до алергічних реакцій. В такому випадку краще одразу прийняти антигістамінний засіб та слідкувати за своїм подальшим самопочуттям. У випадку набряку, підвищення температури, проблем з диханням чи інших симптомів – одразу викликайте швидку допомогу.

Для всіх інших аргіопа цілком безпечна. Тож при зустрічі з нею не треба переслідувати чи вбивати цього гарненького павучка. Саме павуки захищають наші сади та городи від великої кількості шкідливих комах. Аргіопа у вашому дворі – це не ворог, а союзник. Вона врятує плодові дерева та рослини від шкідників, які можуть нести небезпеку для вашого врожаю.

А завдяки спокійній вдачі цього павука, ви маєте всі шанси зробити хітове фото з ним для своїх соцмереж. Головне – не брати павучка на руки та не розхитувати його павутинку.