Етанол вищої якості та його характерні риси

Для виготовлення спирту вищої якості використовується лише натуральна рослинна сировина. За якісними показниками продукт поступається етанолу Екстра, Люкс та Альфа. Головна відмінність від перерахованих продуктів полягає в кількості сивушних олій та альдегідів у його складі. Зі спирту вищої якості виготовляють алкогольні напої з бюджетного сегменту.

Ключові особливості етанолу вищої якості

Незважаючи на невелику кількість домішок, цей вид спирту зайняв міцну нішу на ринку алкоголю. Для спиртних напоїв цієї категорії властива доступна ціна, тому вони не перестають користуватися високим попитом серед покупців. Відсотковий вміст метанолу у спирті найвищої якості – незначний.

Спирт виробляється відповідно до технології бродіння з додаванням особливих штамів дріжджів, які дозволяють усунути в кінцевому продукті небажаний аромат. Для виготовлення етанолу вищої якості організовані оптимальні умови, завдяки чому вдається досягти бажаних смакових та ароматичних характеристик. Продукт не має різкого запаху спиртного, а алкоголь на його основі є безпечним для організму людини.

Спирт найвищої якості є потужним антисептиком при знезараженні ран. При цьому необхідно брати до уваги, що концентрація етанолу досягає 96,6%. При нанесенні такого розчину на відкриті ділянки можуть пересихати та лущиться шкірні покриви.

Переваги покупки спирту найвищої якості оптом

За нинішніх умов купувати етанол можна віддалено через інтернет-магазин. Знайти бажану товарну позицію можна в електронному каталозі компанії. Купувати спирт найвищої якості можна як в роздріб, так і оптом. Великим замовникам надаються додаткові знижки за ціною.

Клієнт має можливість придбати продукцію безпосередньо на сайті компанії або оформити замовлення в телефонному режимі. Продукція розливається у пластикову тару різної місткості. Матеріал упаковки є повністю нешкідливим і не впливає на фізико-хімічні показники продукту.

Покупці можуть розплатитися за товар будь-яким зручним способом. Доставка продукції можлива в будь-який регіон країни в максимально короткі терміни. Справжність та висока якість етанолу підтверджені відповідними сертифікатами. За доставку продукції несуть відповідальність логістичні компанії, які гарантують своєчасне транспортування замовлення за потрібною адресою.