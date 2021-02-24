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Новини Тернополя 

В обласну дитячу лікарню відтепер можна телефонувати на мобільний номер телефону

Irena 0 Views Прокоментуй!
Про це повідомила адміністрація КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР.
  • Від сьогодні, спілкуватися із нашими медичними реєстраторами стає доступніше та зручніше.

    ➡️ До Ваших послуг номер мобільного телефону реєстратури поліклінічного відділення: 📲 0671 007 103. ✅ Якщо Ваш дзвінок був пропущений, не засмучуйтеся! Наші реєстратори Вам зателефонують і нададуть усю необхідну інформацію! 

📌 Реєстратура поліклінічного відділення працює: з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00.

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