В обласну дитячу лікарню відтепер можна телефонувати на мобільний номер телефону
Про це повідомила адміністрація КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР.
- Від сьогодні, спілкуватися із нашими медичними реєстраторами стає доступніше та зручніше.
До Ваших послуг номер мобільного телефону реєстратури поліклінічного відділення: 0671 007 103. Якщо Ваш дзвінок був пропущений, не засмучуйтеся! Наші реєстратори Вам зателефонують і нададуть усю необхідну інформацію!
Реєстратура поліклінічного відділення працює: з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00.