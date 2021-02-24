В обласну дитячу лікарню відтепер можна телефонувати на мобільний номер телефону

До Ваших послуг номер мобільного телефону реєстратури поліклінічного відділення: 0671 007 103. Якщо Ваш дзвінок був пропущений, не засмучуйтеся! Наші реєстратори Вам зателефонують і нададуть усю необхідну інформацію!