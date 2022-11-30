Букмекерская контора Пари Матч: оптимальный выбор для ставок

Начинающие игроки и беттеры с опытом часто не могу подобрать БК. Первые — в силу неопытности, а вторые из-за того, что достойных игровых площадок мало. Для игры привлекательно выглядит букмекерская контора Пари Матч. И вот почему:

Большой выбор развлечений. На сайте оператора представлено огромное количество спортивных событий для ставок на события из свыше 30 дисциплин. Доступны и игровые автоматы, live-casino с живыми крупье, моментальные пари и многое другое.

Хорошие коэффициенты. Букмекер предлагает выгодные котировки на многие исходы. В случае успеха они способны принести беттеру неплохую прибыль.

Надежность. Международная версия букмекерской конторы Пари Матч работает на основании лицензии Кюрасао, а украинская имеет разрешение КРАИЛ. Оператор своевременно выплачивает выигрыши и добросовестно относится к игрокам.

Еще одно достоинство платформы — проработанный раздел Live. На странице со ставками по ходу игры много событий и видеотрансляций, а изменения котировок отображаются. Все это делает Parimatch действительно хорошим выбором и для новичков, и для игроков с некоторым опытом.

Как получить в Пари Матч бонус за регистрацию

В Parimatch в наличии приветственный подарок для новичков. Чтобы получить в Пари Матч бонус за регистрацию, понадобится сделать два простых шага: зарегистрироваться на официальном сайте оператора и внести на игровой счет минимум 100 грн. После этого площадка добавит к депозиту пользователя +100%, но не более 2500 грн.

Важный момент: регистрировать второй аккаунт с целью повторного получения подарка запрещено правилами БК. За это могут забанить оба профиля игрока.

Первоначально бонус за регистрацию Пари Матч зачисляется на специальный бонусный счет. Оттуда нельзя его вывести, а можно только использовать для спортивных ставок. Чтобы появилась возможность снять презент, необходимо перевести его на основной денежный баланс. Для этого подарок надо отыграть, проставив в 10-кратном размере с коэффициентом от 1,3.

На отыгрыш дается семь календарных дней. Если пользователь не успел выполнить условия бонусной акции в этот срок, презент «сгорает», становится недоступным для дальнейшего использования и повторного получения.

Но даже если игрок не смог отыграть бонус, не стоит расстраиваться. В Parimatch действует много других акций, в рамках которых клиенты БК могут получить щедрые подарки.

Автор: Алеша Каппер – alyoshakapper@gmail.com