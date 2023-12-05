З початку епідсезону внаслідок COVID-19 померло 9 людей на Тернопільщині

За останній тиждень (27.11.–03.12.2023р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 8,3% (5209 випадків проти 5682). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 57,8% (3011 ос.), школярів – 58,9% від усіх захворілих дітей (1772 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 5,5%, серед школярів – на 2,7%. Повідомляють в Центрі контролю й профілактики хвороб. Госпіталізовано за звітний тиждень 144 особи, із них 55 дітей (38,2%). Кількість госпіталізованих зменшилась на 14,3% (госпіталізовано на 47 тижні 168 осіб).

За звітний тиждень зареєстровано 277 випадків захворювання на COVID-19, що складає 5,3% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня на 24,1% (277 випадків проти 365). З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 10,1% (28 випадків).

За останній тиждень летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано. З початку епідсезону зареєстровано 9 летальних випадків внаслідок COVID-19 серед осіб старше 65 років, з них 8 – не щеплені

Станом на 04.12.2023р. щеплено проти грипу 2870 осіб.