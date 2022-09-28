Відреставровані франківськими ковалями двері повернулися в Тернопільську катедру

Івано-Франківські ковалі 26 вересня встановили в архикатедральму соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ Тернополя відновлені двері.

Нагадаємо, ще напередодні Великодня жінка “під кайфом” влетіла у катедру на авто. Суд обрав їй покарання у вигляді домашнього арешту, штрафу, забрав водійське посвідчення та зобов’язав пройти курс лікування. Однак в соборі постраждали не тільки вхідні двері, а ще й плащаниця.

Відновити двері на прохання адміністратора храму отця Ореста Павліського взялися івано-франківські ковалі. І ця робота тривала понад чотири місяці, від 12 травня.

Відомий прикарпатський коваль Сергій Полуботько, який керував процесом відновлення дверей, розповідає, що після аварії вони були в такому жахливому стані, що, напевно, легше було зробити їх музейним експонатом – була і така думка, бо великим дивом було так їх пошкодити. Але, врешті-решт, майстри взялися за роботу.

“Я знайомий з родиною отця Ореста Павліського ще з Івано-Франківська. Довелося, свого часу, бувати у них вдома. Брат отця теж коваль, – ділиться Сергій Полуботько. – Отже, зараз вони звернулися до мене в надії, що візьмуся за цю роботу. Довірилися і, як бачу, задоволені результатом. Зроблено все необхідне. Щоправда, виник один суттєвий нюанс – маємо виправити одні втулки, які заважають легко зачиняти двері, які чимало навантажень витримували за багаторічну історію храму, тому, ймовірно, виникла певна технічна проблема”.

Двері тернопільської катедри, як каже коваль, насправді, складні, але коли в них врізалося авто, то їх вибило – це, справді фантастика, бо завіси, на яких трималися, достатньо вагомі і міцні. В результаті, від удару – рама дверей була зламана. В одній їх частині була фіртка, яка цілком погнулася а рама і зтулка, яка її тримала – просто склалися навпіл. Отже, майстри їх різали, рівняли, зварювали. Багато також було роботи з замками – відновили ключі, механізми. Засув був зміщений, але залишилася коробка і по ній відновили механізм, використовуючи давні австрійські зразки з вікон, які мав знайомий архітектор.

Цікаво, що на дверях історично збереглися отвори від куль і набоїв – за радянської окупації по них стріляли енкаведисти. Отже, як пояснює Сергій Полуботько – більші отвори закрили, а вм’ятини залишили як історичні свідчення того, що храм постраждав, як свідчать історичні джерела, ймовірно, двічі. Радянські реставратори, щоправда, свого часу закрили пошкодження від пострілів алюмінієвими пластинами то ж ковалям тепер довелося виправляти ще й таку недолугу роботу.

Також майстри відновили таблицю зі згадкою про коваля Станіслава Асенька, який свого часу виготовив двері. Про цього майстра розповідає франківчанка Марія Козакевич. Вона є ініціатором проекту “Франківськ, який треба берегти” в рамках якого реставрують двері в місті. Як стверджує пані Марія – тернополяни змогли отримати нові двері в міській Катедрі завдяки майстерності саме івано-франківських ковалів, які мають добрий досвід свого міста.

“Отже, франківчани тернополянам сьогодні принесли гарні новини – вже встановлено відновлені старовинні двері в Архикатедральму соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ. І поки наші ковалі монтували двері, тернопільські краєзнавці поділились цікавою інформацією про місцевого коваля, який ці двері, власне, виготовив – Станіслава Асенька. Його майстерня була на вулиці Святоіванівській тепер – Грушевського. Це зовсім поруч з Катедрою, де сьогодні встановлювали відремонтовані двері. Майстер був членом товариства ремісників Gwiazda. На місця будинку, де воно діяло, побудували школу № 3. Станіслав долучався також до виготовлення ковальських виробів і в інших будівлях старого Тернополя – єзуїтського костелу, парафіяльного костелу, який стояв раніше на місці ЦУМу. В 1906 р. для польського освітньо-культурного товариства «Народних шкіл» майстерня Станіслава Асенька виготовила обладнання криниці, виконувала також замовлення магістрату з виготовлення табличок з назвами вулиць. Коваль доклався і до будівлі тернопільського вокзалу, точніше, його першого варіанту, збудованого в 1903 році”, – поділилася Марія Козакевич.

Майстри-ковалі, які відновили двері тернопільської катедри після автомобільної аварії, стверджують, що усі необхідні додаткові роботи завершать обов’язково до кінця тижня, бо в неділю в Тернополі очікують на приїзд Патріарха УГКЦ Святослава Шевчука. А адміністратор храму отець Орест Павліський наголошує – саме з цього етапу розпочинається велика реставрація цієї старовинної церкви.

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