Затверджено перелік дворів, які будуть відремонтовані в Тернополі у 2020 – 2021 роках
Титульний список ремонту прибудинкових територій затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету. На ремонти спрямували майже 34 млн грн.
Вперше титульний список ремонтів дворів розроблений на два роки. Цьогоріч, насамперед, будуть відремонтовані двори, роботи на яких були заплановані у попередніх роках, проте в зв’язку із відсутністю фінансування, вони не були виконані, а також двори двори, щодо ремонту яких були підтримані відповідні петиції тощо.
Ремонти на об’єктах розпочнуться з настанням сприятливих погодних умов та після завершення тендерних процедур.
Ремонт прибудинкових територій
33350,00
1
вул. Ген. Тарнавського, 22
500,00
2
вул. Л.Курбаса,4
1000,00
3
вул. Л. Українки,7 (парковка)
4
вул. 15 Квітня, 23
вул. 15 Квітня, 23 ( заміна теплотраси)
250,00
5
вул. Бережанська, 53а
6
вул. Білецька, 4
500,00
7
вул. Білецька, 6
150,00
8
вул. Кн. Острозького, 42
9
вул. Драгоманова,3
10
вул. Є.Коновальця, 20 (тротуар)
1000,00
вул. Є.Коновальця, 20 (1,2,3)
1000,00
вул. Є.Коновальця, 20 (4,5)
вул. Є.Коновальця, 20(парковка)
11
вул. Замкова, 5
12
вул. Зелена, 30
13
вул. Кн.Острозького,58
14
вул. Коллонтая, 2
15
вул. Котляревського,37а
400,00
16
вул. Котляревського,39а
17
вул. М.Тарнавського,4 (6-12)
1000,00
вул. М.Тарнавського,4 (1-5)
18
вул. Мазепи, 2
19
вул.Винниченка,7
1400,00
20
пр. Злуки,11
1000,00
21
вул. Лепкого, 7
1400,00
22
вул.Бойківська,4
23
пр. Ст. Бандери, 104
24
вул. Кн. Острозького, 1
300,00
25
вул. Кн. Острозького, 7
26
вул. 15 Квітня, 17,19 (тротуари)
500,00
вул. 15 Квітня, 17,19 ( проїздна частина)
900,00
вул. 15 Квітня, 17,19 (парковка )
27
вул. Польова, 5
500,00
28
вул. Пушкіна, 3
1000,00
29
вул. Пушкіна, 3 (теплотраса)
500,00
30
вул. 15 Квітня, 9
500,00
31
вул. Слівенська, 7
32
вул. О.Довженка, 7 (тротуар)
900,00
вул. О.Довженка, 7 (проїздна частина 3-6 під.)
800,00
вул. О.Довженка, 7 ( від вул. Довженка до під №2)
800,00
33
вул.Кривоноса,3
34
пр.Ст.Бандери, 102
35
вул.Корольова,6
100,00
36
вул.15 Квітня, 1 (тротуари)
1000,00
вул. 15 Квітня,1( проїздна частина 1-4 під)
1000,00
вул. 15 Квітня,1( проїздна частина 5-8 під)
37
вул.Вербицького,10
900,00
вул.Вербицького,10 (2,3,4)
500,00
вул.Вербицького,10 (8,9)
вул.Вербицького,10 (5,6,7)
38
вул. Коперніка, 3
39
пр. Ст.Бандери, 80
40
вул. Стадникової, 17
41
вул. Н. Яремчука, 27
50
42
пр. Ст.Бандери, 78
500,00
43
вул.О.Довженка,11(тротуар)
450,00
вул.О.Довженка,11( проїздна частина )
вул.О.Довженка,11(тимчасова стоянка)
44
вул. Симоненка,10
45
вул. Л. Українки,13
300,00
46
вул. Карпенка,30
47
вул. Дружби, 17 (тротуар)
200,00
вул. Дружби, 17 (проїздна частина)
600,00
48
вул. Р. Купчинського,1
400,00
49
вул. 15 Квітня, 31 (тротуар)
600,00
вул. 15 Квітня, 31 ( проїздна частина )
1000,00
50
вул. Лучаківського, 2 (парковка)
51
вул. Золотогірська, 4
700,00
52
вул. Коновальця, 18
53
вул. Танцорова, 16
54
вул. Просвіти, 8
55
пр. Злуки, 15
500,00
56
бул. Д.Галицького, 18
57
бул.Просвіти, 15
58
бул.Шевченка,4
300,00
59
вул.15 Квітня, 3
60
вул.Бр.Бойчуків,11
61
вул.Бродівська, 54
62
вул.В.Великого, 4
63
вул.В.Великого, 3
64
вул.В.Великого, 5
65
вул.Винниченка,3
66
вул. Ген. Тарнавського, 2
67
вул.Гоголя, 6
68
вул.Коновальця, 12
69
вул.Л.Українки, 3 (тротуар)
500,00
вул.Л.Українки, 3 ( проїздна частина)
500,00
вул.Л.Українки, 3 (тимчасова стоянка)
70
вул. Листопадова, 8
300,00
71
вул.Лучаківського, 5
500,00
72
вул.М.Кривоноса, 3
73
вул. Мазепи, 1
74
вул.Макаренка, 5
75
вул.Миру,2
76
вул.Миру, 2а
300,00
77
вул.Миру, 3
78
вул.Миру, 3а
79
вул.Миру, 4
80
вул.Миру, 4а
81
вул. Миру, 7
82
вул.Миру, 8
83
вул. Над Яром,8
84
вул. Оболоня, 47
85
вул. Кн.Острозького, 53
86
вул.Протасевича, 4 (тротуар)
600,00
вул.Протасевича, 4 ( 2-5 під)
600,00
87
вул. Руська,14
88
вул. Руська, 18
89
вул Руська,20
90
вул. Руська, 48
91
вул. Танцорова, 20
92
вул. Чубинського, 1
93
вул. Юрчака, 2
94
пр. Злуки,3
95
пр. Ст.Бандери, 19
96
пр.Ст.Бандери, 82
97
пр.Ст.Бандери, 84
98
пр.Ст.Бандери, 92
99
пр.Ст.Бандери, 94
100
вул. Малишка, 2
50,00
101
бул.Д.Галицького, 14
102
вул. Київська, 12
500,00
103
вул.Пушкіна, 1
104
вул.Пушкіна, 2
105
пр. Злуки, 25
106
вул. Бр.Бойчуків, 3
107
вул. Л.Курбаса, 11
900,00
108
вул. Карпенка, 19
109
вул. Карпенка, 14
50,00
110
вул. Симоненка, 4
111
вул. Л.Українки, 5
700,00
112
вул. Ген. Тарнавського, 14
113
вул. Симоненка, 2
114
вул. Київська, 16 (4,5 під)
115
вул. Ген. Тарнавського, 20
116
вул. Героїв Крут,2
117
вул. Л. Українки, 9 (тротуар)
600,00
вул. Л. Українки, 9 (проїздна частина)
вул. Л. Українки, 9 (тимчасова стоянка)
119
вул. О.Довженка, 3
120
вул. Ген.Тарнаввського 26
121
вул. Руська, 8
122
вул. Руська, 10
123
вул. Шашкевича, 2
124
пр. Злуки, 13
125
вул. Кн. Острозького, 45
126
вул. Галицька, 35
127
вул. Київська, 11б
128
вул. Куліша,1
129
пр. Злуки, 27
1000,00
130
вул. Корольова, 10а,10б
131
вул.Лисенка, 6
132
вул.Просвіти,19
133
вул. Лучаківського,4
134
вул. Новий Світ, 93
135
вул. Л.Українки, 35
136
бул.Д.Галицького, 28
137
вул.Листопадова, 1
800,00
138
вул. Корольова, 10(тротуар)
139
вул.Корольова, 10
140
вул. Броварна,47
50,00