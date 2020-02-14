Затверджено перелік дворів, які будуть відремонтовані в Тернополі у 2020 – 2021 роках

Титульний список ремонту прибудинкових територій затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету. На ремонти спрямували майже 34 млн грн.

Вперше титульний список ремонтів дворів розроблений на два роки. Цьогоріч, насамперед, будуть відремонтовані двори, роботи на яких були заплановані у попередніх роках, проте в зв’язку із відсутністю фінансування, вони не були виконані, а також двори двори, щодо ремонту яких були підтримані відповідні петиції тощо.

Ремонти на об’єктах розпочнуться з настанням сприятливих погодних умов та після завершення тендерних процедур.

Ремонт прибудинкових територій 33350,00 1 вул. Ген. Тарнавського, 22 500,00 2 вул. Л.Курбаса,4 1000,00 3 вул. Л. Українки,7 (парковка) 4 вул. 15 Квітня, 23 вул. 15 Квітня, 23 ( заміна теплотраси) 250,00 5 вул. Бережанська, 53а 6 вул. Білецька, 4 500,00 7 вул. Білецька, 6 150,00 8 вул. Кн. Острозького, 42 9 вул. Драгоманова,3 10 вул. Є.Коновальця, 20 (тротуар) 1000,00 вул. Є.Коновальця, 20 (1,2,3) 1000,00 вул. Є.Коновальця, 20 (4,5) вул. Є.Коновальця, 20(парковка) 11 вул. Замкова, 5 12 вул. Зелена, 30 13 вул. Кн.Острозького,58 14 вул. Коллонтая, 2 15 вул. Котляревського,37а 400,00 16 вул. Котляревського,39а 17 вул. М.Тарнавського,4 (6-12) 1000,00 вул. М.Тарнавського,4 (1-5) 18 вул. Мазепи, 2 19 вул.Винниченка,7 1400,00 20 пр. Злуки,11 1000,00 21 вул. Лепкого, 7 1400,00 22 вул.Бойківська,4 23 пр. Ст. Бандери, 104 24 вул. Кн. Острозького, 1 300,00 25 вул. Кн. Острозького, 7 26 вул. 15 Квітня, 17,19 (тротуари) 500,00 вул. 15 Квітня, 17,19 ( проїздна частина) 900,00 вул. 15 Квітня, 17,19 (парковка ) 27 вул. Польова, 5 500,00 28 вул. Пушкіна, 3 1000,00 29 вул. Пушкіна, 3 (теплотраса) 500,00 30 вул. 15 Квітня, 9 500,00 31 вул. Слівенська, 7 32 вул. О.Довженка, 7 (тротуар) 900,00 вул. О.Довженка, 7 (проїздна частина 3-6 під.) 800,00 вул. О.Довженка, 7 ( від вул. Довженка до під №2) 800,00 33 вул.Кривоноса,3 34 пр.Ст.Бандери, 102 35 вул.Корольова,6 100,00 36 вул.15 Квітня, 1 (тротуари) 1000,00 вул. 15 Квітня,1( проїздна частина 1-4 під) 1000,00 вул. 15 Квітня,1( проїздна частина 5-8 під) 37 вул.Вербицького,10 900,00 вул.Вербицького,10 (2,3,4) 500,00 вул.Вербицького,10 (8,9) вул.Вербицького,10 (5,6,7) 38 вул. Коперніка, 3 39 пр. Ст.Бандери, 80 40 вул. Стадникової, 17 41 вул. Н. Яремчука, 27 50 42 пр. Ст.Бандери, 78 500,00 43 вул.О.Довженка,11(тротуар) 450,00 вул.О.Довженка,11( проїздна частина ) вул.О.Довженка,11(тимчасова стоянка) 44 вул. Симоненка,10 45 вул. Л. Українки,13 300,00 46 вул. Карпенка,30 47 вул. Дружби, 17 (тротуар) 200,00 вул. Дружби, 17 (проїздна частина) 600,00 48 вул. Р. Купчинського,1 400,00 49 вул. 15 Квітня, 31 (тротуар) 600,00 вул. 15 Квітня, 31 ( проїздна частина ) 1000,00 50 вул. Лучаківського, 2 (парковка) 51 вул. Золотогірська, 4 700,00 52 вул. Коновальця, 18 53 вул. Танцорова, 16 54 вул. Просвіти, 8 55 пр. Злуки, 15 500,00 56 бул. Д.Галицького, 18 57 бул.Просвіти, 15 58 бул.Шевченка,4 300,00 59 вул.15 Квітня, 3 60 вул.Бр.Бойчуків,11 61 вул.Бродівська, 54 62 вул.В.Великого, 4 63 вул.В.Великого, 3 64 вул.В.Великого, 5 65 вул.Винниченка,3 66 вул. Ген. Тарнавського, 2 67 вул.Гоголя, 6 68 вул.Коновальця, 12 69 вул.Л.Українки, 3 (тротуар) 500,00 вул.Л.Українки, 3 ( проїздна частина) 500,00 вул.Л.Українки, 3 (тимчасова стоянка) 70 вул. Листопадова, 8 300,00 71 вул.Лучаківського, 5 500,00 72 вул.М.Кривоноса, 3 73 вул. Мазепи, 1 74 вул.Макаренка, 5 75 вул.Миру,2 76 вул.Миру, 2а 300,00 77 вул.Миру, 3 78 вул.Миру, 3а 79 вул.Миру, 4 80 вул.Миру, 4а 81 вул. Миру, 7 82 вул.Миру, 8 83 вул. Над Яром,8 84 вул. Оболоня, 47 85 вул. Кн.Острозького, 53 86 вул.Протасевича, 4 (тротуар) 600,00 вул.Протасевича, 4 ( 2-5 під) 600,00 87 вул. Руська,14 88 вул. Руська, 18 89 вул Руська,20 90 вул. Руська, 48 91 вул. Танцорова, 20 92 вул. Чубинського, 1 93 вул. Юрчака, 2 94 пр. Злуки,3 95 пр. Ст.Бандери, 19 96 пр.Ст.Бандери, 82 97 пр.Ст.Бандери, 84 98 пр.Ст.Бандери, 92 99 пр.Ст.Бандери, 94 100 вул. Малишка, 2 50,00 101 бул.Д.Галицького, 14 102 вул. Київська, 12 500,00 103 вул.Пушкіна, 1 104 вул.Пушкіна, 2 105 пр. Злуки, 25 106 вул. Бр.Бойчуків, 3 107 вул. Л.Курбаса, 11 900,00 108 вул. Карпенка, 19 109 вул. Карпенка, 14 50,00 110 вул. Симоненка, 4 111 вул. Л.Українки, 5 700,00 112 вул. Ген. Тарнавського, 14 113 вул. Симоненка, 2 114 вул. Київська, 16 (4,5 під) 115 вул. Ген. Тарнавського, 20 116 вул. Героїв Крут,2 117 вул. Л. Українки, 9 (тротуар) 600,00 вул. Л. Українки, 9 (проїздна частина) вул. Л. Українки, 9 (тимчасова стоянка) 119 вул. О.Довженка, 3 120 вул. Ген.Тарнаввського 26 121 вул. Руська, 8 122 вул. Руська, 10 123 вул. Шашкевича, 2 124 пр. Злуки, 13 125 вул. Кн. Острозького, 45 126 вул. Галицька, 35 127 вул. Київська, 11б 128 вул. Куліша,1 129 пр. Злуки, 27 1000,00 130 вул. Корольова, 10а,10б 131 вул.Лисенка, 6 132 вул.Просвіти,19 133 вул. Лучаківського,4 134 вул. Новий Світ, 93 135 вул. Л.Українки, 35 136 бул.Д.Галицького, 28 137 вул.Листопадова, 1 800,00 138 вул. Корольова, 10(тротуар) 139 вул.Корольова, 10 140 вул. Броварна,47 50,00