13:27 | 14.02.2020
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Новини Тернополя 

Затверджено перелік дворів, які будуть відремонтовані в Тернополі у 2020 – 2021 роках

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Титульний список ремонту прибудинкових територій затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету. На ремонти спрямували майже 34 млн грн.

Вперше титульний список ремонтів дворів розроблений на два роки. Цьогоріч, насамперед, будуть відремонтовані двори, роботи на яких були заплановані у попередніх роках, проте в зв’язку із відсутністю фінансування, вони не були виконані, а також двори двори, щодо ремонту яких були підтримані відповідні петиції тощо.

Ремонти на об’єктах розпочнуться з настанням сприятливих погодних умов та після завершення тендерних процедур.

 

Ремонт  прибудинкових територій

33350,00

1

вул. Ген. Тарнавського, 22

500,00

2

вул. Л.Курбаса,4

1000,00

3

вул. Л. Українки,7 (парковка)

 

4

вул. 15 Квітня, 23

 

 

вул. 15 Квітня, 23 ( заміна теплотраси)

250,00

5

вул. Бережанська, 53а

 

6

вул. Білецька, 4

500,00

7

вул. Білецька, 6

150,00

8

вул. Кн. Острозького, 42

 

9

вул. Драгоманова,3

 

10

вул. Є.Коновальця, 20 (тротуар)

1000,00

 

вул. Є.Коновальця, 20 (1,2,3)

1000,00

 

вул. Є.Коновальця, 20 (4,5)

 

 

вул. Є.Коновальця, 20(парковка)

 

11

вул. Замкова, 5

 

12

вул. Зелена, 30

 

13

вул. Кн.Острозького,58

 

14

вул. Коллонтая, 2

 

15

вул. Котляревського,37а

400,00

16

вул. Котляревського,39а

 

17

вул. М.Тарнавського,4 (6-12)

1000,00

 

вул. М.Тарнавського,4 (1-5)

 

18

вул. Мазепи, 2

 

19

вул.Винниченка,7

1400,00

20

пр. Злуки,11

1000,00

21

вул. Лепкого, 7

1400,00

22

вул.Бойківська,4

 

23

пр. Ст. Бандери, 104

 

24

вул. Кн. Острозького, 1

300,00

25

вул. Кн. Острозького, 7

 

26

вул. 15 Квітня, 17,19 (тротуари)

500,00

 

вул. 15 Квітня, 17,19 ( проїздна частина)

900,00

 

вул. 15 Квітня, 17,19 (парковка )

 

27

вул. Польова, 5

500,00

28

вул. Пушкіна, 3

1000,00

29

вул. Пушкіна, 3 (теплотраса)

500,00

30

вул. 15 Квітня, 9

500,00

31

вул. Слівенська, 7

 

32

вул. О.Довженка, 7 (тротуар)

900,00

 

вул. О.Довженка, 7 (проїздна частина 3-6 під.)

800,00

 

вул. О.Довженка, 7 ( від вул. Довженка до під №2)

800,00

33

вул.Кривоноса,3

 

34

пр.Ст.Бандери, 102

 

35

вул.Корольова,6

100,00

36

вул.15 Квітня, 1 (тротуари)

1000,00

 

вул. 15 Квітня,1( проїздна частина 1-4 під)

1000,00

 

вул. 15 Квітня,1( проїздна частина 5-8 під)

 

37

вул.Вербицького,10

900,00

 

вул.Вербицького,10 (2,3,4)

500,00

 

вул.Вербицького,10 (8,9)

 

 

вул.Вербицького,10 (5,6,7)

 

38

вул. Коперніка, 3

 

39

пр. Ст.Бандери, 80

 

40

вул. Стадникової, 17

 

41

вул. Н. Яремчука, 27

50

42

пр. Ст.Бандери, 78

500,00

43

вул.О.Довженка,11(тротуар)

450,00

 

вул.О.Довженка,11( проїздна частина )

 

 

вул.О.Довженка,11(тимчасова стоянка)

 

44

вул. Симоненка,10

 

45

вул. Л. Українки,13

300,00

46

вул. Карпенка,30

 

47

вул. Дружби, 17 (тротуар)

200,00

 

вул. Дружби, 17 (проїздна частина)

600,00

48

вул. Р. Купчинського,1

400,00

49

вул. 15 Квітня, 31 (тротуар)

600,00

 

вул. 15 Квітня, 31 ( проїздна частина )

1000,00

50

вул. Лучаківського, 2 (парковка)

 

51

вул. Золотогірська, 4

700,00

52

вул. Коновальця, 18

 

53

вул. Танцорова, 16

 

54

вул. Просвіти, 8

 

55

пр. Злуки, 15

500,00

56

бул. Д.Галицького, 18

 

57

бул.Просвіти, 15

 

58

бул.Шевченка,4

300,00

59

вул.15 Квітня, 3

 

60

вул.Бр.Бойчуків,11

 

61

вул.Бродівська, 54

 

62

вул.В.Великого, 4

 

63

вул.В.Великого, 3

 

64

вул.В.Великого, 5

 

65

вул.Винниченка,3

 

66

вул. Ген. Тарнавського, 2

 

67

вул.Гоголя, 6

 

68

вул.Коновальця, 12

 

69

вул.Л.Українки, 3 (тротуар)

500,00

 

вул.Л.Українки, 3 ( проїздна частина)

500,00

 

вул.Л.Українки, 3 (тимчасова стоянка)

 

70

вул. Листопадова, 8

300,00

71

вул.Лучаківського, 5

500,00

72

вул.М.Кривоноса, 3

 

73

вул. Мазепи, 1

 

74

вул.Макаренка, 5

 

75

вул.Миру,2

 

76

вул.Миру, 2а

300,00

77

вул.Миру, 3

 

78

вул.Миру, 3а

 

79

вул.Миру, 4

 

80

вул.Миру, 4а

 

81

вул. Миру, 7

 

82

вул.Миру, 8

 

83

вул. Над Яром,8

 

84

вул. Оболоня, 47

 

85

вул. Кн.Острозького, 53

 

86

вул.Протасевича, 4 (тротуар)

600,00

 

вул.Протасевича, 4 ( 2-5 під)

600,00

87

вул. Руська,14

 

88

вул. Руська, 18

 

89

вул Руська,20

 

90

вул. Руська, 48

 

91

вул. Танцорова, 20

 

92

вул. Чубинського, 1

 

93

вул. Юрчака, 2

 

94

пр. Злуки,3

 

95

пр. Ст.Бандери, 19

 

96

пр.Ст.Бандери, 82

 

97

пр.Ст.Бандери, 84

 

98

пр.Ст.Бандери, 92

 

99

пр.Ст.Бандери, 94

 

100

вул. Малишка, 2

50,00

101

бул.Д.Галицького, 14

 

102

вул. Київська, 12

500,00

103

вул.Пушкіна, 1

 

104

вул.Пушкіна, 2

 

105

пр. Злуки, 25

 

106

вул. Бр.Бойчуків, 3

 

107

вул. Л.Курбаса, 11

900,00

108

вул. Карпенка, 19

 

109

вул. Карпенка, 14

50,00

110

вул. Симоненка, 4

 

111

вул. Л.Українки, 5

700,00

112

вул. Ген. Тарнавського, 14

 

113

вул. Симоненка, 2

 

114

вул. Київська, 16 (4,5 під)

 

115

вул. Ген. Тарнавського, 20

 

116

вул. Героїв Крут,2

 

117

вул. Л. Українки, 9 (тротуар)

600,00

 

вул. Л. Українки, 9 (проїздна частина)

 

 

вул. Л. Українки, 9 (тимчасова стоянка)

 

119

вул. О.Довженка, 3

 

120

вул. Ген.Тарнаввського 26

 

121

вул. Руська, 8

 

122

вул. Руська, 10

 

123

вул. Шашкевича, 2

 

124

пр. Злуки, 13

 

125

вул. Кн. Острозького, 45

 

126

вул. Галицька, 35

 

127

вул. Київська, 11б

 

128

вул. Куліша,1

 

129

пр. Злуки, 27

1000,00

130

вул. Корольова, 10а,10б

 

131

вул.Лисенка, 6

 

132

вул.Просвіти,19

 

133

вул. Лучаківського,4

 

134

вул. Новий Світ, 93

 

135

вул. Л.Українки, 35

 

136

бул.Д.Галицького, 28

 

137

вул.Листопадова, 1

800,00

138

вул. Корольова, 10(тротуар)

 

139

вул.Корольова, 10

 

140

вул. Броварна,47

50,00

 

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