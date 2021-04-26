Тернопільські вболівальники надихнули “Містера”

Ігор Суркіс в коментарі для клубного сайту розповів, що він підтримує Луческу в суперечці з ультрас, а також розповів, як позитивно на тренера вплинув поєдинок в Тернополі проти Агробізнесу в рамках 1/2 Кубка України.

«Хлопці сьогодні добилися результату, і ви бачили їх реакцію в Тернополі. Також я вдячний тернопільським уболівальникам – щирим, відданим, які живуть на Західній Україні. Вони підтримали Містера, і це дає йому натхнення. У мене ж одне бажання – щоб він працював як можна довше і приносив славу «Динамо».

А найголовніший критерій, якого дотримуюся я і всі віддані вболівальники команди, – це результат, – сказав Суркіс.