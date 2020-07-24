Через Тернопіль курсуватимуть ще два поїзди далекого сполучення

Укрзалізниця відкриває продаж квитків ще на п’ять поїздів далекого сполучення до традиційних місць відпочинку українців. Два з них курсуватиме через Тернопіль.

Про це повідомляють у пресслужбі УЗ.

“Укрзалізниця відкриває продаж квитків ще на п’ять поїздів далекого сполучення Львів — Чернівці, Дніпро — Трускавець, Чернівці — Одеса, Ужгород — Лисичанськ та Запоріжжя — Одеса. У фокусі традиційні місця відпочинку українців: Західна Україна та Причорномор’я”, — йдеться в повідомленні.

Мешканці Тернопільщини зможуть без пересадок добратися із точки А в точку Б , скористаішись потягами, що курсують у наступних напрямках:

Поїзд № 702/701 Львів — Чернівці відправиться зі Львова 21 липня, а з Чернівців — 22 липня. Поїзд буде курсувати по 1, 2, 4, 5, 6, 7 днях тижня.

Поїзд № 41/42 Дніпро — Трускавець відправиться з Дніпра 21 липня, з Трускавця — 22 липня. Поїзд курсуватиме через день.

У разі покращення епідемічної ситуації Укрзалізниця планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення. Про це повідомив в.о. голови правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик Також керівник Укрзалізниці закликав пасажирів дотримуватися санітарних норм під час подорожей залізничним транспортом та перебування на вокзалах.

“Ми сподіваємося на свідоме ставлення наших пасажирів та відповідальність. Найбільше порушень санітарних норм ми фіксуємо в приміських поїздах. Якщо пасажири не реагують на наші зауваження, ми вимушені викликати працівників поліції”, — зазначив він.

Тернополяни