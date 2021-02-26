Corneliani – роскошный деловой стиль родом из Италии

Corneliani – великолепное качество и безупречный внешний вид

Начало 20-го века было достаточно плодотворным для появления новых брендов в связи с доступностью технологий и общим техническим прогрессом человечества. В Италии многие начинали, как небольшие мастерские по ручному изготовлению товаров, не исключением стало и детище Альфредо Корнелиани. Бренд появился в 30-е годы и продолжал активно функционировать вплоть до начала войны. Однако сложная экономическая ситуация не позволила ему нормально существовать в период первой половины 40-х. За перезапуск семейного дела взялось новое поколение Корнелиани, которое принесло много новшеств и значительно расширило ассортимент. Помимо традиционных пальто и плащей компания начала изготавливать костюмы, рубашки и многие другие дополнения для формирования делового мужского образа.

Corneliani всегда славилась за великолепное качество материалов и работы, но также она заслужила признание среди высших кругов фэшн-индустрии. Участвуя в модных показах, в том числе Turin International лейбл взыскал славу не только в масштабах страны, но и по всему миру.

Различные коллаборации и лицензии на производство помогли ему добраться до рынка Америки, а позже и Азии. Но несмотря на растущие ресурсы, современный производственный плацдарм и технологическое превосходство, в компании до сих пор любят делать все по старинке. Многие операции могут осуществляться вручную опытным мастерами, а подбор материалов происходит с особой тщательностью лучшими экспертами в данной области.

Также Corneliani сохранила пошив костюмов на заказ, что несомненно является признаком люксовости данного лейбла. Несмотря на возраст и высокие стандарты фирменный стиль бренда нельзя назвать старомодным или чрезмерно консервативным. В ассортименте встречаются как строгие деловые костюмы, рубашки и туфли, так и футболки с принтами и кожаные кроссовки.

В производстве используются исключительно натуральные ткани включая шерсть, модал, хлопок и кожу. Благодаря аккуратной работе и особым приемам пошива такие вещи могут прослужить вам долгий срок при условии бережного отношения.

Дизайны достаточно разнообразны, и включают монотонную классику, геометрические узоры, разноцветные принты. Также в коллекциях вы найдете различные аксессуары.

Самый полный ассортимент, состоящий из новинок последних сезонов вы найдете в мультибрендовом интернет-бутике Saks’85. Здесь вы также можете приобрести люксовые товары от других не менее известных европейских и мировых производителей.