Дезинфицирующие средства: разновидности, применение, особенности выбора

Дезинфекция — комплекс мероприятий, целью которого является уничтожение различных патогенов в окружающей среде. Ее основное назначение состоит в профилактике инфекционных болезней. Для того чтобы такие мероприятия давали ожидаемый результат, важно проводить их исключительно с применением правильно подобранных дезинфицирующих средств. Но какими они бывают? Как их выбрать правильно?

Разновидности дезинфицирующих средств

Производители дезинфектантов предлагают широкий ассортимент таких средств. И все их условно можно разделить на несколько групп в зависимости от действия и состава. Среди них:

Антисептики. Используются для обработки кожных покровов в быту, а также в медицине и косметологии. Также могут применяться для экстренной дезинфекции поверхностей и некоторых инструментов. Самыми распространенными являются средства на спиртовой основе, которые содержат этанол или изопранол. Также дезинфекция кожи может осуществляться с применением хлоргекседина и перекиси водорода.

Средства для обработки поверхностей. Чаще всего применяются в медучреждениях, косметологических кабинетах, также могут использоваться на объектах пищевой промышленности, в сфере ХоРеКа, в разных общественных учреждениях. Самые распространенные дезинфектанты такого типа — это хлорсодержащие средства. Они эффективно уничтожают разные патогены, но могут быть агрессивными для человека при испарении. Также с этой целью часто применяют четвертичные аммониевые соединения. Они также очень эффективны, обладают долгим остаточным эффектом и характеризуются низким уровнем токсичности для людей.

Дезинфектанты для инструментов врачей и косметологов. Такие средства уничтожают патогены на поверхностях или блокируют их активность, предупреждая их распространение воздушно-капельным и контактным путем. Не стоит путать их со средствами для химической стерилизации, которые полностью уничтожают все микроорганизмы на поверхности предметов.

Дезинфицирующие средства для воды. Незаменимы, если речь идет об обработке воды для бассейна, обеззараживания питьевой воды, очистке сточных вод, аварийном обеззараживании в случае невозможности использования других систем водоочистки. Самым популярным дезинфектантом для обработки воды является хлор.

Как правильно выбрать дезинфицирующие средства?

Если вам необходима качественная дезинфекция, препараты для ее проведения должны подбираться с соблюдением следующих рекомендаций. Важно учитывать:

спектр активности конкретного средства;

безопасность для людей (крайне важно, если средство используется в общественных местах);

совместимость с материалами, которые проходят дезинфекционную обработку;

удобство использования — отдавайте предпочтение товарам, которые легко наносятся и не требуют особых условий хранения;

стоимость — играет особенно важную роль, если дезинфектант будет использоваться регулярно и/или в большом объеме.

Рекомендации по применению дезинфицирующих средств

Вне зависимости от выбранных дезинфицирующих средств, рекомендуется при их использовании:

строго следовать рекомендациям производителя;

не забывать о предварительной очистке поверхностей;

соблюдать время выдержки выбранного средства на поверхности;

тщательно смывать дезинфектант, если это необходимо.

Правильное применение дезинфицирующих средств помогает обеспечить высокий уровень защиты от патогенов и сохранить здоровье и благополучие как отдельных людей, так и общества в целом.