Дезинфицирующие средства: разновидности, применение, особенности выбора
Дезинфекция — комплекс мероприятий, целью которого является уничтожение различных патогенов в окружающей среде. Ее основное назначение состоит в профилактике инфекционных болезней. Для того чтобы такие мероприятия давали ожидаемый результат, важно проводить их исключительно с применением правильно подобранных дезинфицирующих средств. Но какими они бывают? Как их выбрать правильно?
Разновидности дезинфицирующих средств
Производители дезинфектантов предлагают широкий ассортимент таких средств. И все их условно можно разделить на несколько групп в зависимости от действия и состава. Среди них:
- Антисептики. Используются для обработки кожных покровов в быту, а также в медицине и косметологии. Также могут применяться для экстренной дезинфекции поверхностей и некоторых инструментов. Самыми распространенными являются средства на спиртовой основе, которые содержат этанол или изопранол. Также дезинфекция кожи может осуществляться с применением хлоргекседина и перекиси водорода.
- Средства для обработки поверхностей. Чаще всего применяются в медучреждениях, косметологических кабинетах, также могут использоваться на объектах пищевой промышленности, в сфере ХоРеКа, в разных общественных учреждениях. Самые распространенные дезинфектанты такого типа — это хлорсодержащие средства. Они эффективно уничтожают разные патогены, но могут быть агрессивными для человека при испарении. Также с этой целью часто применяют четвертичные аммониевые соединения. Они также очень эффективны, обладают долгим остаточным эффектом и характеризуются низким уровнем токсичности для людей.
- Дезинфектанты для инструментов врачей и косметологов. Такие средства уничтожают патогены на поверхностях или блокируют их активность, предупреждая их распространение воздушно-капельным и контактным путем. Не стоит путать их со средствами для химической стерилизации, которые полностью уничтожают все микроорганизмы на поверхности предметов.
- Дезинфицирующие средства для воды. Незаменимы, если речь идет об обработке воды для бассейна, обеззараживания питьевой воды, очистке сточных вод, аварийном обеззараживании в случае невозможности использования других систем водоочистки. Самым популярным дезинфектантом для обработки воды является хлор.
Как правильно выбрать дезинфицирующие средства?
Если вам необходима качественная дезинфекция, препараты для ее проведения должны подбираться с соблюдением следующих рекомендаций. Важно учитывать:
- спектр активности конкретного средства;
- безопасность для людей (крайне важно, если средство используется в общественных местах);
- совместимость с материалами, которые проходят дезинфекционную обработку;
- удобство использования — отдавайте предпочтение товарам, которые легко наносятся и не требуют особых условий хранения;
- стоимость — играет особенно важную роль, если дезинфектант будет использоваться регулярно и/или в большом объеме.
Рекомендации по применению дезинфицирующих средств
Вне зависимости от выбранных дезинфицирующих средств, рекомендуется при их использовании:
- строго следовать рекомендациям производителя;
- не забывать о предварительной очистке поверхностей;
- соблюдать время выдержки выбранного средства на поверхности;
- тщательно смывать дезинфектант, если это необходимо.
Правильное применение дезинфицирующих средств помогает обеспечить высокий уровень защиты от патогенов и сохранить здоровье и благополучие как отдельных людей, так и общества в целом.