Двері вхідні в асортименті від мережі магазинів «Маркет Двері»

Кожен знає, що захист власного будинку, офісного, складського чи виробничого приміщення починається з встановлення якісних дверей. Іноді вони доповнюються витонченим зовнішнім виглядом та великим набором функцій, але завдання одне – захист та комфорт постояльців. Вибираючи двері вхідні, потенційні покупці легко ознайомляться з асортиментом і зроблять правильну покупку. Подано понад 1000 моделей дверей даної категорії, а в окремих випадках допускається виготовлення на замовлення.

Раніше вхідні двері виготовляються із міцного масиву дерева, але сьогодні альтернативних рішень маса. В основному це міцний метал, що дозволить створювати броньовані двері із захистом від проникнення. Крім цього, вони відрізняються високими показниками ізоляції, захищаючи від зайвого шуму і холоду в зимовий час.

Технічні характеристики

Вибір досить простий та не ускладнюється великою кількістю різних параметрів. Але слід врахувати кілька факторів технічної конфігурації:

Товщина дверей . Полотно має товщину від 30 до 130 мм і цей параметр визначається особистими завданнями. Для кращого захисту краще вибирати товсті двері, але вони створюють навантаження на стіну через велику вагу; Замок . Наявність одночасно кількох запірних систем збільшує час на злам, тому 2 або 3 замки не будуть зайвими; Декоративне оздоблення . Нерідко встановлюються декоративні накладки із МДФ для імітації дерева. Також додається ковка та інші елементи декору.

Вхідні двері технічного типу мають у конструкції два листи металу, і кожен має товщину не більше 2 мм. Додаткові ребра жорсткості стабілізують дверне полотно. Між листами часто встановлюється ізоляційний матеріал. Подібні моделі в основному встановлюються у підвалах, тамбурах та інших подібних приміщеннях.

Двері з накладками із МДФ відмінно підійдуть для квартир або заміських будинків. Конструкція може посилюватись верхнім або нижнім замком, а броньована накладка практично завжди втоплена. Утеплені моделі дверей мають три контури поліуретанового утеплювача.

Де придбати вхідні двері?

Магазини «Маркет Двері» працюють на території Києва та області. Відвідування одного з них дозволить зробити наочну оцінку і вибрати конкретну модель дверей. Але деяким простіше зробити замовлення на сайті з попереднім аналізом асортименту та подальшим оформленням доставки по інших містах України. Консультанти магазину запропонують свою допомогу у виборі, якщо у покупця виникли труднощі.