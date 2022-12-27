Обидва водії порушили ПДР і створили аварійну ситуацію: Тернопільський апеляційний суд розглянув скарги щодо резонансної аварії

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги обвинуваченого Олександра З., його захисника та потерпілих Ірини Ж. і Христини Ф. на вирок Кременецького районного суду від 18 травня 2022 року.

Як встановлено судом першої інстанції, 2 вересня 2019 року, о 19 год. 05 хв. Олександр З., керуючи технічно справним автомобілем “Фольксваген”, із одним пасажиром у салоні рухався вул. Дубенською м. Кременець у бік вул. Шевченка. Під час руху водій був неуважним і належно не стежив за дорожньою обстановкою. Тому коли з бокової вул. Об’їздова на його смугу руху виїхав на мопеді “Сузуки” потерпілий Василь Ж., Олександр З. не зменшив негайно швидкості аж до повної зупинки автотранспорту. Внаслідок порушення обома водіями правил безпеки дорожнього руху відбулося зіткнення транспортних засобів і настала смерть Василя Ж.

Вироком Кременецького районного суду від 18 травня 2022 року Олександра З. визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами. На підставі ст. 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання з випробуванням із іспитовим строком на 3 роки та, відповідно до ст. 76 КК України, покладено обов’язки періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цивільний позов потерпілих задоволено частково і з обвинуваченого стягнуто на користь доньки Василя Ж. 200 тис. грн моральної шкоди та 350 тис. грн – на користь його дружини. Крім того, зі страхової компанії на їхню користь стягнуто по 25 тис. 38 грн моральної шкоди.

До відома: санкція ч. 2 ст. 286 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3-ох до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-ох років або без такого.

Обидві сторони кримінального провадження не погодились із судовим рішенням і подали апеляційні скарги, в яких просили даний вирок скасувати. Так, захисник обвинуваченого свої вимоги мотивував істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону, неповнотою судового розгляду та невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження. Крім того, вважав призначене Олександрові З. покарання занадто суворим, а розмір моральної шкоди – непомірним.

Натомість потерпілі вважали обране обвинуваченому покарання зам’яким, тому просили не застосовувати до нього ст. 75 КК України, а призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років із позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами. Також просили збільшити розмір відшкодування завданої моральної шкоди та стягнути з Олександра З. на користь дочки потерпілого Христини Ф. 250 тис. грн моральної шкоди та 500 тис. грн – на користь Ірини Ж. Зазначили, що судом не враховано значні моральні страждання, спричинені наслідками дорожньої аварії, та важкі психологічні наслідки, зокрема зниження працездатності, постійну тугу і тривогу, що призвели до порушення їхніх стосунків із рідними та знайомими.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, перевіривши матеріали кримінального провадження та проаналізувавши доводи апеляційних скарг, визнала їх безпідставними і погодилась із висновками суду першої інстанції про доведеність вини Олександра З. у вчиненні інкримінованому йому злочину – порушення водієм правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Вину Олександра З. підтверджено: протоколами огляду місця дорожньо-транспортної пригоди з планом-схемою та фототаблицями, висновками автотранспортних експертиз Тернопільського науково–дослідного експертно-криміналістичного центру (надалі – ТНДЕКЦ), показами свідків, зокрема свідка Д. і протоколом слідчого експерименту за його участю. Висновки всіх експертиз науково обґрунтовані та належно аргументовані, відповідають фактичним обставинам справи та іншим зібраним у справі доказам і підстав для сумніву щодо їх достовірності не виникало.

Колегія суддів визнала необґрунтованими твердження обвинуваченого, що він не мав технічної можливості уникнути ДТП, оскільки відповідно до результатів автоекспертиз і показів свідків, Олександр З. мав можливість уникнути зіткнення.

Разом з тим, колегія суддів визнала безпідставними вимоги потерпілих призначити обвинуваченому більш суворе покарання та збільшити розмір відшкодування моральної шкоди. Оскільки при призначенні покарання суд першої інстанції правильно врахував той факт, що потерпілий також порушив правила дорожнього руху і створив аварійну ситуацію, відтак його дії також є причиною дорожньо-транспортної пригоди.

З урахуванням наведеного колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційні скарги залишила без задоволення, а вирок Кременецького районного суду від 18 травня 2022 року – без змін.