215 підтверджень інфікування COVID-19 та 4 смерті на Тернопільщині. Офіційно на 18 лютого
215 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 18 лютого 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (47 осіб)
Бережанський район (7 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Краснопуща – 1
• с. Лапшин – 1
Борщівський район (9 осіб):
• м. Борщів – 4
• с. Горошова – 2
• с. Цигани – 1
• с. Гермаківка – 1
• с. Іванків – 1
Бучацький район (10 осіб):
• м. Бучач – 6
• с. Ріпинці – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Рукомиш – 1
Гусятинський район (3 особи):
• смт Гусятин – 1
• смт Гримайлів – 1
• с. Суходіл – 1
Заліщицький район (20 осіб):
• м. Заліщики – 16
• с. Новосілка – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Синьків – 1
Збаразький район (2 особи):
• с. Романове Село – 2
Зборівський район (0 осіб)
Козівський район (2 особи):
• смт Козова – 1
• с. Криве – 1
Кременецький район (11 осіб):
• м. Кременець – 6
• с. Білокриниця – 2
• с. Шпиколоси – 1
• с. Старий Олексинець – 1
• с. Будки – 1
Лановецький район (13 осіб):
• м. Ланівці – 3
• с. Борщівка – 7
• с. Якимівці – 1
• с. Осники – 1
• с. Юськівці – 1
Монастириський район (17 осіб):
• м. Монастириська – 15
• с. Чехів – 1
• с. Вістря – 1
Підволочиський район (3 особи):
• с. Старий Скалат – 1
• с. Городниця – 2
Підгаєцький район (21 особа):
• м. Підгайці – 8
• с. Вербів – 5
• с. Галич – 1
• с. Старе Місто – 4
• с. Мирне – 1
• с. Мозолівка – 1
• с. Мужилів – 1
Теребовлянський район (3 особи):
• м. Теребовля – 1
• с. Мшанець – 1
• с. Дарахів – 1
Тернопільський район (21 особа):
• смт Велика Березовиця – 9
• с. Петриків – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Соборне – 1
• с. Байківці – 1
• с. Острів – 1
• с. Драганівка – 1
• с. Настасів – 2
• с. Йосипівка – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Ступки – 1
• с. Буцнів – 1
Чортківський район (20 осіб):
• м. Чортків – 14
• смт Заводське – 1
• с. Біла – 2
• с. Колиндяни – 2
• с. Джурин – 1
Шумський район (6 осіб):
• м. Шумськ – 1
• с. Васьківці – 2
• с. Сураж – 1
• с. Ходаки – 1
• с. Бриків – 1