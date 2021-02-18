08:48 | 18.02.2021
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Новини Тернополя 

215 підтверджень інфікування COVID-19 та 4 смерті на Тернопільщині. Офіційно на 18 лютого

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215 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 18 лютого 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 4 (жінка 75 р. Лановецький район с. Грибова, жінка 81 р. Борщівський район с. Іванків, жінка 56 р. Підволочиський район с. Городниця, чоловік 64 р. м. Тернопіль)
🔺одужало – 183 особи
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 695
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 40005 осіб;
🔺одужало – 37568 осіб;
🔺летальних випадків – 578 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 11202 (10482 одужало, 140 летальних);
– Бережанський район – 2029 (1886 одужало, 21 летальних);
– Борщівський район – 1849 (1722 одужало, 38 летальних);
– Бучацький район – 1429 (1339 одужало, 22 летальних);
– Гусятинський район – 1854 (1788 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1794 (1618 одужало, 35 летальних);
– Збаразький район – 1899 (1856 одужало, 31 летальних);
– Зборівський район – 873 (848 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1234 (1191 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2245 (2135 одужало, 38 летальних);
– Лановецький район – 1035 (979 одужало, 7 летальних);
– Монастириський район – 1466 (1274 одужало, 31 летальних);
– Підволочиський район – 1538 (1479 одужало, 21 летальних);
– Підгаєцький район – 599 (534 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1631 (1513 одужало, 34 летальних);
– Тернопільський район – 3325 (3184 одужало, 44 летальних);
– Чортківський район – 2731 (2512 одужало, 38 летальних);
– Шумський район – 1272 (1228 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (47 осіб)

⭕️Бережанський район (7 осіб):

• м. Бережани – 5

• с. Краснопуща – 1

• с. Лапшин – 1

⭕️Борщівський район (9 осіб):

• м. Борщів – 4

• с. Горошова – 2

• с. Цигани – 1

• с. Гермаківка – 1

• с. Іванків – 1

⭕️Бучацький район (10 осіб):

• м. Бучач – 6

• с. Ріпинці – 1

• с. Трибухівці – 2

• с. Рукомиш – 1

⭕️Гусятинський район (3 особи):

• смт Гусятин – 1

• смт Гримайлів – 1

• с. Суходіл – 1

⭕️Заліщицький район (20 осіб):

• м. Заліщики – 16

• с. Новосілка – 1

• с. Добрівляни – 2

• с. Синьків – 1

⭕️Збаразький район (2 особи):

• с. Романове Село – 2

⭕️Зборівський район (0 осіб)

⭕️Козівський район (2 особи):

• смт Козова – 1

• с. Криве – 1

⭕️Кременецький район (11 осіб):

• м. Кременець – 6

• с. Білокриниця – 2

• с. Шпиколоси – 1

• с. Старий Олексинець – 1

• с. Будки – 1

⭕️Лановецький район (13 осіб):

• м. Ланівці – 3

• с. Борщівка – 7

• с. Якимівці – 1

• с. Осники – 1

• с. Юськівці – 1

⭕️Монастириський район (17 осіб):

• м. Монастириська – 15

• с. Чехів – 1

• с. Вістря – 1

⭕️Підволочиський район (3 особи):

• с. Старий Скалат – 1

• с. Городниця – 2

⭕️Підгаєцький район (21 особа):

• м. Підгайці – 8

• с. Вербів – 5

• с. Галич – 1

• с. Старе Місто – 4

• с. Мирне – 1

• с. Мозолівка – 1

• с. Мужилів – 1

⭕️Теребовлянський район (3 особи):

• м. Теребовля – 1

• с. Мшанець – 1

• с. Дарахів – 1

⭕️Тернопільський район (21 особа):

• смт Велика Березовиця – 9

• с. Петриків – 1

• с. Мишковичі – 1

• с. Соборне – 1

• с. Байківці – 1

• с. Острів – 1

• с. Драганівка – 1

• с. Настасів – 2

• с. Йосипівка – 1

• с. Велика Лука – 1

• с. Ступки – 1

• с. Буцнів – 1

⭕️Чортківський район (20 осіб):

• м. Чортків – 14

• смт Заводське – 1

• с. Біла – 2

• с. Колиндяни – 2

• с. Джурин – 1

⭕️Шумський район (6 осіб):

• м. Шумськ – 1

• с. Васьківці – 2

• с. Сураж – 1

• с. Ходаки – 1

• с. Бриків – 1

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