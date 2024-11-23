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Бізнес-Погляд 

Джин Tanqueray: технология производства, виды, секреты дегустации

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Tanqueray – шотландский джин с богатейшей историей. Он пользуется популярностью по всему миру и давно конкурирует за лидерские позиции с другим не менее известным брендом Gordon’s. Оба производителя сделали большой вклад в популяризацию джина. Что же делает именно Tanqueray таким особенным?

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Кратко об истории компании

Основатель марки Чарльз Танкерей запустил производство джина в 1835 году. На тот момент у него был опыт в работе на ликеро-водочном предприятии. Танкерей разбирался в нюансах производства алкоголя и даже разработал собственную технологию перегонки спиртов.

Предприятие успешно работало на протяжении многих лет, пока в 1941 году в здание не попала бомба. Уцелел только перегонный куб Old Tom. Впоследствии он стал символом предприятия. После Второй мировой войны производство было перенесено в Шотландию. Легендарный перегонный куб установили на новом месте.

Технология производства джина Tanqueray

Рецептура напитков держится в строгом секрете. Известно, что в состав джина входят такие классические компоненты:

  • кориандр;
  • лакрица;
  • можжевельник;
  • корень дягиля.

Секрет успеха Tanqueray заключается не только в ингредиентах, но и в их точно отмеренных пропорциях. Кроме того, производитель одним из первых начал использовать метод четырехкратной дистилляции. Она осуществляется беспрерывно. Это позволяет устранить горечь.

Немалую роль в популяризации джина Tanqueray сыграла оригинальная бутылка. Ее отличительные особенности – выступающие части в средней части. Такую форму крайне сложно подделать. Это удалось избежать фальсификации брендового алкоголя.

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Виды джина Tanqueray

Производитель не делает ставку на расширение линейки. Он акцентирует внимание на изготовлении классического джина. Тем не менее, в коллекции представлено несколько сортов:

  1. London Dry Gin – классический алкоголь марки. По легенде, рецептуру придумал создатель бренда Чарльз Танкерей. Этот джин отличается ярким вкусом с доминированием нот можжевельника и цитрусовых. В аромате звучат мотивы лимона, корицы и гвоздики.
  2. № Ten – рецептура этого сорта отличается большим содержанием цитрусовых, что находит отражение во вкусе. В композиции ощущается грейпфрут, лайм и лимон. В аромате тонко переплетается апельсин и можжевельник.
  3. Rangpur – сорт получил свое название в честь сорта лайма, положенного в основу рецептуры. Вкус – соответствующий. Также в нем чувствуется нотка можжевельника.
  4. Flor de Sevilla – на создание этого джина производителей вдохновила «темпераментная» Испания. Отличительная особенность состава – севильские апельсины. К ним в букете присоединяются травы. Доминанта аромата – можжевельник.

Все сорта относятся к премиальному алкоголю. Тем не менее, цена довольно доступная.

Как правильно пить джин

Джин – универсальный напиток. Его можно пить в чистом виде из шотов. Также на основе этого напитка готовятся коктейли. Классика жанра – джин с тоником.

 

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