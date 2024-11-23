Джин Tanqueray: технология производства, виды, секреты дегустации

Tanqueray – шотландский джин с богатейшей историей. Он пользуется популярностью по всему миру и давно конкурирует за лидерские позиции с другим не менее известным брендом Gordon’s. Оба производителя сделали большой вклад в популяризацию джина. Что же делает именно Tanqueray таким особенным?

Кратко об истории компании

Основатель марки Чарльз Танкерей запустил производство джина в 1835 году. На тот момент у него был опыт в работе на ликеро-водочном предприятии. Танкерей разбирался в нюансах производства алкоголя и даже разработал собственную технологию перегонки спиртов.

Предприятие успешно работало на протяжении многих лет, пока в 1941 году в здание не попала бомба. Уцелел только перегонный куб Old Tom. Впоследствии он стал символом предприятия. После Второй мировой войны производство было перенесено в Шотландию. Легендарный перегонный куб установили на новом месте.

Технология производства джина Tanqueray

Рецептура напитков держится в строгом секрете. Известно, что в состав джина входят такие классические компоненты:

кориандр;

лакрица;

можжевельник;

корень дягиля.

Секрет успеха Tanqueray заключается не только в ингредиентах, но и в их точно отмеренных пропорциях. Кроме того, производитель одним из первых начал использовать метод четырехкратной дистилляции. Она осуществляется беспрерывно. Это позволяет устранить горечь.

Немалую роль в популяризации джина Tanqueray сыграла оригинальная бутылка. Ее отличительные особенности – выступающие части в средней части. Такую форму крайне сложно подделать. Это удалось избежать фальсификации брендового алкоголя.

Виды джина Tanqueray

Производитель не делает ставку на расширение линейки. Он акцентирует внимание на изготовлении классического джина. Тем не менее, в коллекции представлено несколько сортов:

London Dry Gin – классический алкоголь марки. По легенде, рецептуру придумал создатель бренда Чарльз Танкерей. Этот джин отличается ярким вкусом с доминированием нот можжевельника и цитрусовых. В аромате звучат мотивы лимона, корицы и гвоздики. № Ten – рецептура этого сорта отличается большим содержанием цитрусовых, что находит отражение во вкусе. В композиции ощущается грейпфрут, лайм и лимон. В аромате тонко переплетается апельсин и можжевельник. Rangpur – сорт получил свое название в честь сорта лайма, положенного в основу рецептуры. Вкус – соответствующий. Также в нем чувствуется нотка можжевельника. Flor de Sevilla – на создание этого джина производителей вдохновила «темпераментная» Испания. Отличительная особенность состава – севильские апельсины. К ним в букете присоединяются травы. Доминанта аромата – можжевельник.

Все сорта относятся к премиальному алкоголю. Тем не менее, цена довольно доступная.

Как правильно пить джин

Джин – универсальный напиток. Его можно пить в чистом виде из шотов. Также на основе этого напитка готовятся коктейли. Классика жанра – джин с тоником.