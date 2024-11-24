Загинув понад півроку тому, – додому Ангелом повертається Руслан Гриців з Тернопільщини

Бучацька міська рада повідомляє про втрату на війні нашого земляка, Героя України – Руслана Богдановича ГРИЦІВА, 1978 року народження із м. Бучача.

Стрілець-санітар 1 єгерського відділення загинув при виконанні бойового завдання 3.05.2024 р. поблизу населеного пункту Семенівка, Покровського району, Донецької області.

25 листопада воїн назавжди повернеться до рідної домівки.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким захисника. Нехай Господь дає сили пережити це горе.

А душа нашого Героя спочиває з миром.