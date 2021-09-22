Favorit Sport и Vbet – сравнение бонусов букмекеров

Чтобы привлечь новых клиентов и облегчить им старт, практически все букмекерские компании предлагают бонусы для новичков. Favorit Sport и Vbet не являются исключением. Эти конторы, хорошо известные украинским болельщикам (Фавбет была спонсором УПЛ в сезонах 19/20–20/21, а Вбет – 21/22–23/24), тоже привлекают новичков приветственными подарками.

Так как большинство БК сегодня предлагают схожие условия для клиентов, имеют большие линии и поддерживают множество способов оплаты, сравнивать их приходится по дополнительным показателям. Бонусная политика как раз один из таких критериев. Сравнив подарки Фаворит Спорт и Вбет и требования к их отыгрышу, можно сделать вывод, в какой из них созданы более комфортные условия для новых клиентов.

Бонус для новичков Vbet БК

Бонус для новичков предоставляется всем только что зарегистрированным клиентам Vbet: БК начисляет его в виде фрибета. Размер приза – до 3000 гривен. Чтобы принять участие в акции, необходимо создать аккаунт, пополнить счет, а затем заключить пари на сумму от 100 грн. Это должна быть экспресс-ставка, включающая 2 и более события с любыми коэффициентами.

Если квалификационная ставка сыграет, игроку предоставляется обычный выигрыш на дополнительный счет. В случае проигрыша потерянные деньги вернутся в виде фрибета, который для снятия необходимо отыграть. Для этого его нужно поставить на любое событие или несколько исходов вне зависимости от коэффициентов. В случае выигрыша БК Vbet начислит деньги на дополнительный счет.

Бонусы БК Фаворит

В БК Фаворит Спорт приветственный бонус предоставляется при первом пополнении счета. Его размер равен сумме депозита, но не меньше 100 и не больше 4000 грн. Параллельно предоставляется страховка первой ставки до 500 грн. Для отыгрыша бонуса на первый депозит его нужно проставить 15 (при пополнении до 500 грн.) или 25 раз, соблюдая требования:

только события в купонах (дважды на одну игру ставить нельзя);

типы пари – ординар, экспресс и система;

минимальный коэффициент события – 1,5 и выше;

минимальная сумма пари – 15 грн.;

максимальная сумма – 1000 грн.;

минимальное количество пари для отыгрыша – 5.

После того как подарочные средства будут отыграны, они поступят на основной баланс, откуда могут использоваться для любых целей.

Чтобы получить бесплатную страховку в рамках предложения «Ставка без риска», нужно заключить первое пари-ординар или экспресс на событие с коэффициентом от 1,5. При этом следует отметить в купоне соответствующую опцию. Если ставка сыграет, на баланс поступит обычный выигрыш, а если проиграет, потраченные на нее деньги вернутся на баланс.

Сравнивая бонусы контор Фаворит и Вбет, выявить однозначного победителя трудно. С одной стороны, максимальная сумма приза в первой БК больше. Но с другой – отыгрывать подарок в Vbet проще, потому что в Фаворит Спорт относительно легко даются только 500 грн. по страховке.

Автор: Алеша Каппер – alyoshakapper@gmail.com