СБУ просять перевірити фінансування протестів УПЦ МП мережею заправок “БРСМ-нафта”– депутатське звернення

Нардеп Антон Поляков просить СБУ перевірити викладені у ЗМІ факти фінансування мережею заправок “БРСМ-нафта” та її власником Андрієм Бібою протестів проти приїзду Вселенського патріарху, а також діяльності РПЦ в Україні. Про це стало відомо зі сторінки нардепа у Facebook.

Народний депутат Антон Поляков написав звернення до Голови СБУ Івана Баканова, де просить перевірити викладені у ЗМІ (зокрема в сюжеті 24 каналу:”Візит Варфоломія в Україну: проросійські сили можуть вчинити провокації”) факти про причетність до фінансування акцій протесту проти приїзду Вселенського патріарху мережі АЗС “БРСМ-нафта” та її власника Андрія Біби.

“Прошу Вас:

1.Перевірити інформацію про підготовку провокацій під час акцій протесту проти візиту Вселенського патріарху Варфоломія у серпні 2021 року.

2.Перевірити викладені у ЗМІ факти фінансування мережею АЗС “БРСМ-нафта” та її власником Андрієм Бібою акцій протесту проти приїзду Вселенського патріарху, а також діяльності РПЦ в Україні.

3.Повідомити про результати розгляду цього депутатського звернення у строк, встановлений Законом України “Про статус народного депутата України”, – пише у своєму зверненні нардеп Поляков.

Як зазначає народний депутат, проросійські сили вже з лютого вели пропаганду проти візиту Вселенського патріарху, а з різних джерел неодноразово надходила інформація про можливі заворушення під час акцій протесту. Тож, наслідки цих провокацій могли нести загрозу державній безпеці України, її міжнародному іміджу та міжконфесійній злагоді в українському суспільстві.