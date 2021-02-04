Функции и классификация настольных ламп

Настольные лампы входят в перечень наиболее популярных осветительных приборов. Они нашли широкое применение не только в жилых помещениях, но и в офисах. При недостаточном уровне естественного освещения их использование позволяет обеспечить комфортные условия для выполнения различных задач, например, чтения книг или работы с документами. Кроме того, некоторые модификации таких изделий выполняют чисто декоративную функцию в интерьерах квартир и частных коттеджей.

Сегодня данная продукция представлена на рынке широчайшим выбором моделей различного типа и дизайна, а некоторые производители, например, компания Eglo, предлагают своим покупателям эксклюзивные модели в восточном и скандинавском стилях.

Основные виды настольных ламп

К наиболее распространенным типам данных осветительных приборов стоит отнести:

Офисные модели. Это наиболее функциональный тип настольных ламп, которые применяются для оснащения рабочих столов и детских парт. Как правило, имеют регулируемую по высоте и положению источника света металлическую конструкцию. Отличаются ярким направленным потоком. Настольные лампы с абажуром. Формируют мягкое рассеянное освещение, обеспечивая удобное выполнение различных работ в определенной зоне помещения. Нередко используются в качестве декоративных элементов интерьера.

Стоит отметить, что для изготовления изделий второй группы применяются самые разнообразные материалы. Их ножки и подставки могут быть стальными и деревянными, а плафоны – стеклянными, тканевыми и даже бумажными.

Обособленным видом таких световых приборов являются лампы «Тиффани» – настольные изделия с абажурами из цветного стекла. При их изготовлении используются элементы ручного труда, а их оригинальные модели считаются предметами искусства. Копии таких ламп нашли широкое применение в оформлении классических интерьеров.

Кроме того, настольные фонари классифицируются по типу основания. Выделяют модификации на прищепке, струбцине и с жесткой установкой на горизонтальные поверхности. Они могут иметь традиционный кнопочный, шнуровой и сенсорный выключатель, а также часто оснащаются регулятором яркости.

Преимущества настольных ламп

К наиболее значимым достоинствам использования данных осветительных приборов необходимо отнести:

мобильность. При необходимости изделие можно установить в любом месте помещения;

формирование зонного освещения, что имеет особое значение, когда в комнате находится несколько человек;

универсальность. Подходят для решения любых задач: от умиротворенного вечернего чаепития до работы над документацией.

Подобрать такую лампу в соответствии с имеющимся стилем интерьера не составляет труда, поскольку рынок изделий насчитывает десятки тысяч моделей для домашнего и офисного использования, детских, спальных и других комнат.

Световые характеристики

Наиболее важной характеристикой любого изделия данного типа является сила светового потока. Она измеряется в люменах и определяет количество света, поступающего от его источника на единицу площади за определенное время. Принято считать, что этот показатель зависит от мощности лампы. На самом деле значение имеет и используемый в конструкции настольного фонаря отражатель. Так, офисные модели с металлическим плафоном создают более яркий свет, концентрируя его в небольшой области пространства. Модификация с абажуром обеспечивает мягкое рассеянное освещение.

Второй важный критерий выбора настольной лампы – это цветовая температура излучаемого ею света. Особое значение данный показатель имеет при подборе LED-модели изделия, поскольку заменить диод в ней невозможно. При необходимости получить комфортное для работы яркое белое освещение следует отдать предпочтение прибору с цветовой температурой более 4000 K. Диоды с меньшими показателями данной характеристики излучают свойственный лампам накаливания желтый свет.