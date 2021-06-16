Где и для чего устанавливают бронированные стеклопакеты

Бронированные стеклопакеты также называют триплекс. Это изделия, которые производятся методом склеивания нескольких светопрозрачных листов. Методом изготовления они отличаются от закаленного стекла, которое, в свою очередь, получают за счет многократного воздействия низких и высоких температур. Бронированный стеклопакет может состоять как из обычных светопрозрачных полотен, так и из закаленных. Если выбран второй вариант, то конструкция приобретает максимальную степень технических и эксплуатационных характеристик.

Какие есть виды бронестекла

Все свойства конструкции зависят от количества и типа используемых стекол. В зависимости от этого производят следующие разновидности:

● прозрачный, тонированный или матовый материал;

● обычный триплекс, состоящий из двух или трех сырых стекол;

● с повышенной прочностью к ударам, состоящий из закаленных элементов.

Даже при разрушении осколки изделия не разлетятся, так как их сдержит полимерное вещество, соединяющее слои стеклянных полотен.

В производстве используется один из двух видов пленок — PVB (поливинилбутиральная) или EVA (этиленвинилацетатная), а также термопластичный полиуретан. Последняя разновидность придает конструкции самые высокие эксплуатационные качества. При этом стеклопакет прозрачен и не используется в быту. Его сфера применения — аэрокосмическая отрасль. Изделия с PVB пленкой прочны и устойчивы к перепадам температур, по своим качествам они превосходят триплексы EVA.

В чем особенности бронестекла

Толщина конструкций может составлять до 40 мм, те, что выше 13 мм, относятся к пуленепробиваемым. Прочностные качества пленочный триплекс получает благодаря полимерным пленкам, прокладываемым между двумя стеклами. Такие изделия используют для остекления жилых, офисных и коммерческих помещений. Триплекс с полимером более прочный и его применяют для обустройства потолков бассейна, полов или лестниц.

Помимо высокой надежности, стеклопакет обладает и повышенными шумо- и теплоизоляционными свойствами. Ударопрочная конструкция может выдерживать падение стального 4-килограммового шара с высоты до 9,5 м. Именно так и испытывают стекла перед тем, как предложить потребителю. В «Орион Гласс» можно заказать бронированные стеклопакеты с нужным классом защиты от огнестрельного оружия.

Сфера использования изделия

Триплекс применяется в автомобильной промышленности, при конструировании самолетов, поездов, защите армейской техники. И хотя это основная сфера использования, бронированные стеклопакеты можно встретить и в быту, в изготовлении:

● мебели, лестниц;

● офисных перегородок, межкомнатных дверей,

● душевых кабин;

● витрин торговых центров.

Изящного внешнего вида при производстве мебели можно добиться, используя фотопечать для декора. Пуленепробиваемые модели встречаются в банках, кассах, выставочных шкафах. Из триплекса также создают инновационные отопительные приборы.

Источник: http://www.orionglass.com.ua/ru/glazing/bronirovannye-steklopakety-tripleks/