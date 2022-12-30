20:33 | 30.12.2022
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Гідроізоляція вологих приміщень: що варто знати

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Вологість – найстрашніший ворог будь-якого будівництва. А отже, продумати все варто так, щоб покластися на роботу фахівців та використовувані матеріали. Основні з них – гідроізоляційна суміш (https://eurometa.ua/budivelni-sumishi/hidroizolyatsiya) на підготовчому етапі та фуга для плитки (https://eurometa.ua/budivelni-sumishi/zapovnyuvachi-shviv) на фініші.

Коли використовується гідроізоляція?

Гідроізоляція – обов’язковий етап для житлових та комерційних приміщень, особливо, якщо це приватний будинок, майбутній спорт-центр чи сауна. Наприклад, до укладення підлоги важливо почати з гідроізоляції, а не зі стяжки. Те ж можна сказати про стіни у різних приміщеннях:

  • у кухнях;
  • у ванних кімнатах та санвузлах;
  • у колодязях;
  • у саунах і басейнах;
  • у стяжках на залізобетонних перекриттях та у колекторах.

Чому гідроізоляційна суміш настільки універсальна і потрібна?

  • Для захисту фундаменту, стін та будь-яких інших елементів споруд від потрапляння води, розмивання, руйнування та розвитку плісняви та корозії.
  • Для подовження «життя» нового ремонту.
  • Для безпечного та довговічного користування будівлями.

Фуга: закріплення результату

Про важливість гідроізоляції для дому все сказано, а тепер перейдемо безпосередньо до найбільш вологих приміщень у домі. Завжди вдалий варіант – укладання плитки на якісний клей. А для укріплення отриманих швів потрібна замазка для плитки – фуга. Для чого конкретно вона використовується?

  • для захисту основи від проникнення вологи та хімічних речовин;
  • для захисту від забруднень;
  • для попередження появи плісняви та інших грибків;
  • для естетичного ефекту.

Як обирати фугу?

Основні критерії вибору прості:

  • однорідність (для того, щоб вона не комкувалась при укладанні);
  • еластичність (для зручності роботи);
  • тип (цементна, епоксидна, полімерна);
  • колір (близький до відтінку плитки або контрастний – для створення незвичайного ефекту);
  • вартість (залежить від виробника).

Висновки

Важливо, щоб ваша гідроізоляційна суміш і фуга служили роками, захищаючи споруду та ремонт від вологи ззовні та зсередини, а отже – варто обирати:

  • після детальної консультації;
  • оригінальний продукт відомого виробника (не зупиняючись на невідомому, але дешевому китайському бренді);
  • у спеціалізованому магазині.

І все це ви з легкістю отримаєте в інтернет-магазині Євромета. З доставкою по Києву і по всій Україні.

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