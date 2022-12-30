Гідроізоляція вологих приміщень: що варто знати

Вологість – найстрашніший ворог будь-якого будівництва. А отже, продумати все варто так, щоб покластися на роботу фахівців та використовувані матеріали. Основні з них – гідроізоляційна суміш (https://eurometa.ua/budivelni-sumishi/hidroizolyatsiya) на підготовчому етапі та фуга для плитки (https://eurometa.ua/budivelni-sumishi/zapovnyuvachi-shviv) на фініші.

Коли використовується гідроізоляція?

Гідроізоляція – обов’язковий етап для житлових та комерційних приміщень, особливо, якщо це приватний будинок, майбутній спорт-центр чи сауна. Наприклад, до укладення підлоги важливо почати з гідроізоляції, а не зі стяжки. Те ж можна сказати про стіни у різних приміщеннях:

у кухнях;

у ванних кімнатах та санвузлах;

у колодязях;

у саунах і басейнах;

у стяжках на залізобетонних перекриттях та у колекторах.

Чому гідроізоляційна суміш настільки універсальна і потрібна?

Для захисту фундаменту, стін та будь-яких інших елементів споруд від потрапляння води, розмивання, руйнування та розвитку плісняви та корозії.

Для подовження «життя» нового ремонту.

Для безпечного та довговічного користування будівлями.

Фуга: закріплення результату

Про важливість гідроізоляції для дому все сказано, а тепер перейдемо безпосередньо до найбільш вологих приміщень у домі. Завжди вдалий варіант – укладання плитки на якісний клей. А для укріплення отриманих швів потрібна замазка для плитки – фуга. Для чого конкретно вона використовується?

для захисту основи від проникнення вологи та хімічних речовин;

для захисту від забруднень;

для попередження появи плісняви та інших грибків;

для естетичного ефекту.

Як обирати фугу?

Основні критерії вибору прості:

однорідність (для того, щоб вона не комкувалась при укладанні);

еластичність (для зручності роботи);

тип (цементна, епоксидна, полімерна);

колір (близький до відтінку плитки або контрастний – для створення незвичайного ефекту);

вартість (залежить від виробника).

Висновки

Важливо, щоб ваша гідроізоляційна суміш і фуга служили роками, захищаючи споруду та ремонт від вологи ззовні та зсередини, а отже – варто обирати:

після детальної консультації;

оригінальний продукт відомого виробника (не зупиняючись на невідомому, але дешевому китайському бренді);

у спеціалізованому магазині.

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