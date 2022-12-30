Гідроізоляція вологих приміщень: що варто знати
Вологість – найстрашніший ворог будь-якого будівництва. А отже, продумати все варто так, щоб покластися на роботу фахівців та використовувані матеріали. Основні з них – гідроізоляційна суміш (https://eurometa.ua/budivelni-sumishi/hidroizolyatsiya) на підготовчому етапі та фуга для плитки (https://eurometa.ua/budivelni-sumishi/zapovnyuvachi-shviv) на фініші.
Коли використовується гідроізоляція?
Гідроізоляція – обов’язковий етап для житлових та комерційних приміщень, особливо, якщо це приватний будинок, майбутній спорт-центр чи сауна. Наприклад, до укладення підлоги важливо почати з гідроізоляції, а не зі стяжки. Те ж можна сказати про стіни у різних приміщеннях:
- у кухнях;
- у ванних кімнатах та санвузлах;
- у колодязях;
- у саунах і басейнах;
- у стяжках на залізобетонних перекриттях та у колекторах.
Чому гідроізоляційна суміш настільки універсальна і потрібна?
- Для захисту фундаменту, стін та будь-яких інших елементів споруд від потрапляння води, розмивання, руйнування та розвитку плісняви та корозії.
- Для подовження «життя» нового ремонту.
- Для безпечного та довговічного користування будівлями.
Фуга: закріплення результату
Про важливість гідроізоляції для дому все сказано, а тепер перейдемо безпосередньо до найбільш вологих приміщень у домі. Завжди вдалий варіант – укладання плитки на якісний клей. А для укріплення отриманих швів потрібна замазка для плитки – фуга. Для чого конкретно вона використовується?
- для захисту основи від проникнення вологи та хімічних речовин;
- для захисту від забруднень;
- для попередження появи плісняви та інших грибків;
- для естетичного ефекту.
Як обирати фугу?
Основні критерії вибору прості:
- однорідність (для того, щоб вона не комкувалась при укладанні);
- еластичність (для зручності роботи);
- тип (цементна, епоксидна, полімерна);
- колір (близький до відтінку плитки або контрастний – для створення незвичайного ефекту);
- вартість (залежить від виробника).
Висновки
Важливо, щоб ваша гідроізоляційна суміш і фуга служили роками, захищаючи споруду та ремонт від вологи ззовні та зсередини, а отже – варто обирати:
- після детальної консультації;
- оригінальний продукт відомого виробника (не зупиняючись на невідомому, але дешевому китайському бренді);
- у спеціалізованому магазині.
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