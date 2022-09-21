На Тернопільщині більшає хворих дітей на COVID-19: чи відновлюють масковий режим

На Тернопільщині зростає кількість хворих дітей на COVID-19. Про це розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За словами заступниці директора Української гімназії імені Івана Франка у Тернополі Ольги Ензельт, у навчальному закладі відновили масковий режим. Це пов’язано з тим, що серед учнів та вчителів закладу виявили хворих на COVID-19.

“На сьогодні у нас є 33 дітей, хворих на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Уже один клас закрили на карантин, де є підтверджені випадки коронавірусу. І вже перехворіло двоє педагогів, це підтвердили тести. Через це ми вирішили запровадити у закладі масковий режим. У місцях масового скупчення, усі діти, педагоги, технічні працівники і взагалі всі працівники перебувають у засобах захисту”.

Ольга Ензельт. Суспільне / Любов Гадомська

У кабінеті інформатики, де приміщення невелике, учні і педагоги не знімають масок і під час уроку, – каже вчителька Ірина Мельничук.

У гімназії відновили масковий режим. Суспільне / Любов Гадомська

“Навчатися у масці не дуже комфортно, бо важко дихати, лице завжди потіє під тканиною, але я розумію, на скільки це важливо, оскільки це нас захищає від коронавірусу”, – каже третьокласник Олександр Добринський.

Олександр Добринський. Суспільне / Любов Гадомська

З початку навчального року у Тернополі кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції збільшилася втричі. Про це розповіла лікарка-педіатр міської дитячої поліклініки Наталія Білик.

“Був період, коли ми реєстрували за тиждень, наприклад, 40 дітей, хворих на ГРВІ. А зараз це може бути 144-150 дітей за тиждень. Що стосується нових хворих на COVID-19, то їхня кількість також зростає. Щодня реєструємо приблизно 40 дітей, які перебувають на амбулаторному лікуванні. На стаціонарному – знаходиться 15 дітей з коронавірусною інфекцією”.

Наталія Білик. Суспільне / Любов Гадомська

Захворюваність на ГРВІ та ковід серед дітей та педагогічних працівників зросла майже вдвічі, – каже лікар-епідеміолог Володимир Паничев.

“Після 1 вересня ситуація із захворюваність школярів на коронавірус – погіршилася. Кількість дітей, які захворіли минулого тижня – це трохи більше 450. А ще тижнем раніше було 280 таких випадків. Так само зростає кількість хворих на COVID-19 працівників освіти. Їхня кількість за минулий тиждень – 128, а тижнем раніше було 73 випадки. Захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 разом за підсумками тижня, що минув, зросла на 65%, порівняно з попереднім тижнем. І це свідчення того, що на загал ситуація з інфекціями, що передаються повітряно-краплинним шляхом, ускладняється”.

Володимир Паничев. Суспільне / Любов Гадомська

Щоб не допустити поширення ГРВІ та коронавірусної інфекції в закладах освіти Тернополя, керівники мають виконати певні вимоги, – каже заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум.

Ірина Сум. Суспільне / Любов Гадомська

“Треба перевіряти температурний режим у приміщенні закладу освіти. Важливим є дотримання санітарно-гігієнічних норм, тобто, коли дітки йдуть до туалетних кімнат, до харчоблоків у закладах, вчителі звертають увагу на те, щоб вони помили руки. І обов’язковим є провітрювання навчальних кабінетів”, – розповіла Ірина Сум.