Худи – удобный и практичный элемент одежны на все случаи жизни

Худи – одежда современного типа, она подходит для мужчин и женщин. Эта кофта довольно интересная, выглядит очень стильно и подходит для активного ритма жизни в городе. Это практичный и комфортный наряд, который делает образ более моложавым и спортивным.

Как подобрать худи

В магазинах представлен широкий выбор различных моделей на любой возраст. Но большинство женщин не решается приобрести такой вид толстовки, поскольку многие не уверены в своей фигуре, и не знают, подойдет ли такая кофта или нет. На самом деле с выбором не будет никаких сложностей, поскольку худи представляет собой универсальный элемент, относящийся к такому типу одежды, которая подойдет людям разного роста, веса и телосложения.

При выборе стоит учитывать лишь свой будущий образ и собственные предпочтения. Если говорить о повседневной носке дома, то можно брать модель, украшенную любым узором, рисунком. Однако такой вариант уже не подойдет для офиса, прогулки с друзьями. Для офисных помещений, где практикуется дресс-код, лучше приобретать однотонные изделия.

Если вы хотите купить толстовку для спортивных занятий, тогда стоит присмотреться к удлиненному или классическому варианту обычного кроя. Он может быть с утепленным капюшоном, воротником-стойкой. Для занятий активными видами спорта можно брать модель с манжетами, где имеется отдельное отверстие для пальцев. Данный момент обеспечивает удобное применение кофты, вам не придется постоянно одергивать рукава.

Модели, пользующиеся популярностью

Вы сможете найти много разных моделей худи на Shafa.ua, которые имеют свои особенности:

для сноуборда. Спортсмены предпочитают такой элемент гардероба, поскольку он практичный и удобный. Производители предлагают различные модификации данной одежды, чтобы она была доступна также для тех, кто занимается сноубордингом. Обычно для пошива таких худи берут флис, с достаточно плотным начесом. Материал способен удержать тепло. Кроме того, он легкий, комфортный и не сковывает движения. Модели для сноуборда имеют определенную длину – до середины бедер, также имеются более длинные варианты;

с мехом. На некоторых зимних моделях в качестве дизайнерского украшения имеется мех искусственного или натурального происхождения. Он находится на капюшоне, именно на этом делается акцент. Но есть также варианты худи, где полностью изнаночная сторона утеплена мехом. Такой вариант будет идеальным для девушек, которые хотят свой стиль сделать более изящным и грациозным;

с ушками. Имеет зародный и милый вид. Он подходит подросткам, юным леди. Ушки зверя здесь сделаны из ткани либо плотного материала, размещаются такие элементы на капюшоне. Наибольшую популярность такой вариант получил в прошлом году. Его носила молодежь и дети;

на молнии. С каждым днем встречается все больше новинок с молниями. Такого рода худи также довольно популярны и востребованы среди покупателей. Как правило, молнию ставят на тех моделях, которые считаются более легкими. Такие кофты обычно надевают в спешке, что довольно удобно. Это идеальный вариант для прогулок в вечернее время;

спортивные. Они подойдут для тех, которые любит совершать утренние или вечерние пробежки, в данном случае это незаменимый вариант. Неважно, какая погода на улице – снег, ветер либо дождь. Обычно это кофты с воротником-стойкой. При необходимости можно быстро затянуть капюшон, запястья защищены плотно прилегающими манжетами. Это дает возможность надеть разные гаджеты, которые понадобятся для спортивных занятий. В некоторых моделях даже есть отдельные карманчики. А карманы-кенгуру помогут спрятать MP3-плеер, ключи от жилья. Идо окончания пробежки они останутся в целости и сохранности;

куртка-худи. Это кофта, где есть карманы-кенгуру, воротник-стойка, но нет молнии. Ее делают из материалов, которые являются водонепроницаемыми. Данные куртки довольно легкие. Их изначально создали для людей, которые увлекаются активными видами спорта в зимний период;

платье-худи. Дизайнеры создали новую вещь для смелых модниц. По внешнему виду напоминает длинное худи, здесь отсутствует молния и отмечается приталенный фасон. В большинстве случаев встречаются варианты, которые облегают бедра. Здесь акцентируется внимание на округлых формах женщины. Молодое поколение обратило на эту новинку особое внимание. К ним подбирали полуспортивные рюкзачки и громоздкие толстовки.