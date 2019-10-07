iPhone 11 128Gb Black обладает уникальными возможностями. На 12 МП широкоугольной камере поддерживается технология Focus Pixels, что обеспечивает насыщенные кадры даже при плохом освещении. Кроме этого, сверхширокоугольная камера увеличивает область расширения в 4 раза. Камера снимает видеоролики с расширением 4К и частотой 60 кадров за секунду. 6,1-дюймовый дисплей Liquid Retina отличается четким изображением с богатейшей палитрой цветов. Данная модель имеет емкую батарею, поэтому ее хватит на 13 часов активной работы. Ее изящный, но прочный металлический корпус поразит даже искушенного пользователя.

Станьте создателем шедевров

Мощные камеры создают высококачественные снимки. Опция Smart HDR распознает лицо и обрабатывает его так, что оно стает выразительным, оттенок кожи естественным, а задний план очень красивым.

Сделайте слоуфи

Делайте качественные селфи на частоте 120 кадров в секунду и получайте слоуфи. Даже обычная улыбка или распускание волос сделает ролик оригинальным.

Снимайте профессиональные видео

С помощью сверхширокоугольной камеры вы сможете качественно снимать любые динамичные сцены.

Прочность и надежность

Забудьте о хрупкости iPhone, поскольку данная модель точно будет служить вам не один год. Переднюю и заднюю панели закалили с помощью метода двойного ионного обмена. Имеется надежная защита от воды, поэтому телефон нормально переносит получасовое погружение на двухметровую глубину.

Шикарная графика

6,1-дюймовый экран отображает богатую палитру цветов, поэтому просмотр любого контента будет приносить настоящее удовольствие.

Не разрядится

Гаджет оснащен емким аккумулятором, который позволит использовать телефон в течения без подзарядки. Уже традиционная функция быстрой зарядки быстро вернет телефон в работу.

Хорошая производительность

Гаджет оснащен мощным процессором A13 Bionic, поэтому моментально загружает все современные игры, приложения и программы. Теперь вы спокойно сможете работать в режиме многозадачности и не переживать, что вам телефон зависнет в самый неподходящий момент.

2 слота дли сим-карт

Если вы владеете iPhone 11 128Gb, то теперь вам не придется покупать еще один телефон для другой сим-карточки. Компания идет в ногу с тенденциями и требованиями клиентов, поэтому оснастила iPhone 11 128Gb двумя слотами для сим-карт.

iPhone 11 128Gb – это идеальный телефон для людей, ценящих стабильность, комфорт и практичность.