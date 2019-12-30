Как обеспечить себе достойную старость ― советы «Фридом Финанс Украина»

По данным ПФУ (Пенсионного фонда) средняя пенсия на начало октября 2019 года составляет чуть больше трех тысяч гривен. Одновременно меньше половины украинцев пенсионного возраста получают менее двух тысяч гривен. А это ниже прожиточного минимума, который составляет 2 027 грн (по данным закона о госбюджете Украины на 2019 год), на 195 грн. Это всё свидетельствует о том, что почти 70% пенсионеров могут рассчитывать всего лишь на две тысячи гривен.

С приходом новой власти у людей появились мысли, что ситуация с размером пенсий вероятнее всего измениться в лучшую сторону. Разобраться в этом попытались эксперты «Фридом Финанс Украина».

Риски остаться без гроша в старости

Не так далека старость, как этого хотелось бы, поэтому почти каждый второй украинец сталкивается с мыслями о пенсии. Существует 3 основных риска после 45 лет:





остаться без работы в 45-55 лет ― всегда есть вероятность, что человек потеряет основной доход;

оказаться нетрудоспособным ― вероятность ухудшения состояния здоровья и производственных травм;

получать низкие пенсионные выплаты ― по статистике многие выплаты ниже прожиточного минимума.

Сегодня около четверти населения Украины ― это люди пенсионного возраста. Одновременно людей, у которых есть работа или которые могут работать, почти столько же. И не все занятые украинцы платят налоги от дохода. Получается один к одному ― один плательщик, один пенсионер. Не отсюда ли небольшой размер выплат?

Европейская практика выплат пенсий + ОВГЗ = грамотные инвестиции

Многие страны делают следующим образом: ежемесячно человек переводит некую сумму на свой счет. Потом управляющие фонды вкладывают эти деньги в ценные бумаги, что дает людям в старости весьма отличный капитал.

Действовать данным образом можно и нужно и в Украине: инвестировать часть кровно заработанных в активы, получать регулярный доход и реинвестировать его для приумножения накоплений. Основной безопасный метод хорошо жить в старости — вкладывать деньги в государственные ценные бумаги.

Стоимость одной облигации ― 1150 гривен (если покупать через ИК «Фридом Финанс Украина»). Больше клиент компании ничего не оплачивает. Государство гарантирует выплату процентного дохода и возвращение тела инвестиций.

Так что же лучше ― ОВГЗ или пенсия в 2 тысячи гривен?

Что вы выберете ― возможность накопить до пенсии неплохую сумму, которая будет превышать государственные выплаты, или все-таки положиться на волю судьбы и надеяться, что пенсия вырастет в будущем? Решение за вами!