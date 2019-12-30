Дві тисячі сімей Бучаччини отримають святкові набори від Петра Гадза

Напередодні новорічно-різдвяних свят 2 тисячі соціально-незахищених сімей Бучацького району отримають подарунки від відомого аграрія та мецената, Героя України, голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петра Гадза.

Продуктові набори з борошняними виробами, крупами, фруктами, кутею, маком, маслом, фруктами, калачами, ковбасами, рибою, медом та солодощами пропорційно роздали родинам із всіх населених пунктів Бучаччини. Вартість всіх подарунків – більше мільйона гривень.



Список сімей затверджували трьома підписами – голови міської, сільської чи селищної рад, священиків УГКЦ та ПЦУ.



Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз каже, важливо, аби на Новий рік та Різдво святковий стіл був у кожного.



– Перед новорічно-різдвяними святами подарунків чекає кожен, однак є категорія сімей, яким продукти для святкового столу не по кишені. Ми вирішили допомогти таким людям, щоб і в їхніх оселях у святкові дні не було смутку. Місцева влада та священики допомогли скласти список родин, які справді потребують допомоги. Таким чином дві тисячі сімей Бучаччини отримають смачні подарунки до новорічно-різдвяного столу. А керівник нашого підприємтсва – в особі директора Казимира Попеля проконтролює доставку подарунків до кожного, – пояснив Петро Гадз.