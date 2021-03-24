Как обустроить двор частного дома: 3 полезных рекомендации
О просторном собственном доме с уютным двориком мечтают многие. Но на деле сменить мегаполис на “деревню” решаются единицы. Если вы из тех, кто оставил позади “каменные джунгли” и потянулся к природе, эта статья будет полезна именно вам.
Как стильно и с комфортом обустроить собственный двор, читайте дальше.
Зона отдыха и барбекю
Главное преимущество приусадебного участка – возможность оказаться на лоне природы переступив порог. Поэтому обустройство двора лучше начать с планирования комфортной зоны отдыха с беседкой, мангалом или барбекю.
По словам консультантов интернет-магазина строительных материалов и товаров для ландшафтного дизайна “Импекс-Груп Украина”, сейчас популярна стационарная уличная кирпичная печь, заложенная в летней кухне или беседке.
В ней сразу предусмотрены:
- зона с металлической плитой для приготовления еды в кастрюлях или котелках;
- зона для приготовления шашлыка на шампурах;
- своеобразная духовка большого размера.
Для строительства такой печи необходимы огнеупорный кирпич и специальное печное литье – различные колосники, дверцы, балки, шуберы, и плиты. Это функциональные элементы, без которых печь нельзя эксплуатировать.
Печная фурнитура изготавливается из чугуна. Дверцы можно отделать декоративными элементами, это дополнительно украсит сооружение, которое и без того станет центром, вокруг которого с удовольствием будет собираться семья.
Эффективный отвод воды с участка
На участке обязательно должна быть грамотно спроектированная и качественно реализованная ливневая канализация. Такая система позволяет собирать дождевую и талую воду и централизованно отправлять ее в специальное “хранилище”, где она постепенно впитывается в почву.
В частном строительстве обычно используется поверхностный водоотвод, который состоит из:
- водосборный лотков, закрытых ливневыми решетками;
- точечных водоотводов, например, рядом с отмосткой или трубой сброса воды с крыши;
- буферов пескоуловителей, собирающих мусор и препятствующих его попаданию в ливневую канализацию.
Дождевой и талой воде можно найти эффективное применение: собирать в закрытую емкость или закопанную в землю цистерну и постепенно использовать для полива огорода и газона. Вода чистая, поэтому для растений абсолютно безопасна.
Красивый газон
Во дворе частного дома должен быть газон. Его можно купить готовым в рулонах и застелить на свободной земле или вырастить самостоятельно.
Второй вариант менее затратный, но качественного результата придется ждать больше года.