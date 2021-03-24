Как обустроить двор частного дома: 3 полезных рекомендации

О просторном собственном доме с уютным двориком мечтают многие. Но на деле сменить мегаполис на “деревню” решаются единицы. Если вы из тех, кто оставил позади “каменные джунгли” и потянулся к природе, эта статья будет полезна именно вам.

Как стильно и с комфортом обустроить собственный двор, читайте дальше.

Зона отдыха и барбекю

Главное преимущество приусадебного участка – возможность оказаться на лоне природы переступив порог. Поэтому обустройство двора лучше начать с планирования комфортной зоны отдыха с беседкой, мангалом или барбекю.

По словам консультантов интернет-магазина строительных материалов и товаров для ландшафтного дизайна “Импекс-Груп Украина”, сейчас популярна стационарная уличная кирпичная печь, заложенная в летней кухне или беседке.

В ней сразу предусмотрены:

зона с металлической плитой для приготовления еды в кастрюлях или котелках;

зона для приготовления шашлыка на шампурах;

своеобразная духовка большого размера.

Для строительства такой печи необходимы огнеупорный кирпич и специальное печное литье – различные колосники, дверцы, балки, шуберы, и плиты. Это функциональные элементы, без которых печь нельзя эксплуатировать.

Печная фурнитура изготавливается из чугуна. Дверцы можно отделать декоративными элементами, это дополнительно украсит сооружение, которое и без того станет центром, вокруг которого с удовольствием будет собираться семья.

Эффективный отвод воды с участка

На участке обязательно должна быть грамотно спроектированная и качественно реализованная ливневая канализация. Такая система позволяет собирать дождевую и талую воду и централизованно отправлять ее в специальное “хранилище”, где она постепенно впитывается в почву.

В частном строительстве обычно используется поверхностный водоотвод, который состоит из:

водосборный лотков, закрытых ливневыми решетками;

точечных водоотводов, например, рядом с отмосткой или трубой сброса воды с крыши;

буферов пескоуловителей, собирающих мусор и препятствующих его попаданию в ливневую канализацию.

Дождевой и талой воде можно найти эффективное применение: собирать в закрытую емкость или закопанную в землю цистерну и постепенно использовать для полива огорода и газона. Вода чистая, поэтому для растений абсолютно безопасна.

Красивый газон

Во дворе частного дома должен быть газон. Его можно купить готовым в рулонах и застелить на свободной земле или вырастить самостоятельно.

Второй вариант менее затратный, но качественного результата придется ждать больше года.