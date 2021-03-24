5 одиниць техніки та 20 рятувальників гасили пожежу у центрі Тернополя. Офіційна інформація

24 березня 2021 року о 10 год. 50 хв. до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу підвального приміщення у місті Тернопіль на вул. Січових Стрільців.

По прибутті до місця виклику чергового караулу проведено розвідку в складі ланки ГДЗС та встановлено, що площа пожежі становить 20 м.кв. Завдяки професійним та злагодженим діям рятувальників в 11 год. 38 хв. пожежу вдалося локалізувати, а в 11год. 53 хв ліквідувати. Вогнем знищено речі, що знаходились в побутовому приміщенні підвалу. Потерпілих на місці пожежі не виявлено. Всього до гасіння від Управління ДСНС залучено 5 одиниць техніки та 20 рятувальників.