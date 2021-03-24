На Тернопільщині з підприємства стягнуть понад 1,1 млн грн збитків, завданих незаконним вирубуванням лісу

Господарським судом Тернопільської області задоволено позов прокуратури до лісогосподарського підприємства про стягнення понад 1,1 млн грн шкоди, завданої довкіллю.

Встановлено, що одне із лісогосподарських підприємств області здійснило у 2017 році вирубування близько 300 дерев на території 2 заказників без наявності лімітів та дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Розмір шкоди, заподіяної природним комплексам заповідного об’єкта внаслідок незаконної рубки дерев, становить 1 млн 141 тис грн.

Питання дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони та збереження лісових ресурсів перебуває на постійному контролі обласної прокуратури. Тільки упродовж трьох місяців цього року судами першої та апеляційної інстанцій уже підтверджено законність позовних вимог прокурорів про стягнення шкоди, завданої незаконною рубкою лісу, на суму майже 2,3 млн грн. Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури