Как правильно выбрать детскую зимнюю куртку

Перед зимним сезоном родители спешат обновить гардероб ребенка, выбрав куртку, которая максимально защитит от холода и ветра. К тому же хочется, чтобы куртка была не только теплой, практичной и удобной, но еще и стильной. Сейчас рынок готов предоставить любую продукцию, которую только можно представить. Основными характеристиками современной качественной детской одежды являются:

Утеплители, которые произведены по высокотехнологичным стандартам, имеют отличительную плотность и способность задержать тепло. Обеспечивают защиту от ветра и влаги.

Пропитка, которая защищает от грязи и воды. Верхний слой одежды продуман таким образом, чтобы сохранить сухость в период сильного снегопада или дождя.

Минимальные требования к уходу за изделиями. Дети часто пачкаются, а родители не любят тратить время на постоянные процедуры по уходу за одеждой. Поэтому производители стараются сделать продукт, который не требует особого и частого ухода.

Как выбрать куртку правильно

Самой главной задачей при выборе детской куртки является ограничение утечки тепла. Здесь нужно учитывать правильность выбора размера и обращать внимание на материал изготовления изделия.

Отдавайте предпочтение утеплителю, который выполнен из сырья высокого качества и прошел антибактериальную и термическую обработку. Он не должен вызывать аллергию, что особенно важно для детей, которые склонны к таким проявлениям. Наполнитель должен быть максимально надежно изолирован и не торчать наружу. Куртки с пуховым наполнителем нужно стирать с особой осторожностью, используя специальные моющие средства.

Для маленького ребенка, который большинство времени проводит в коляске, необходимо покупать комбинезон и куртку с большим количеством утеплителя. А подвижному малышу, который находится в движении нужно обеспечить утепленную одежду но с легким наполнителем. Лучше, если вы купите ребенку комбинезон и куртку, которые содержат затяжки – таким образом ветер не будет попадать внутрь изделия.

Обязательно выбирайте изделия, которые пропускают воздух, но не выпускают тепло наружу. Сейчас рынок предлагает много таких изделий по доступным ценам, поэтому позаботьтесь о комфорте малыша, ведь от этого зависит его здоровье.

Отдавайте предпочтение производителям, которым доверяете и обязательно читайте маркировку, где написаны все характеристики изделия.