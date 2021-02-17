Как выбирать детское питание

Детское питание для самых маленьких можно купить практически в каждом магазине. Его выбор очень большой, однако, важны качество и состав. Найти в аптеке детское питание, а также многие другие товары вы можете на сайте viridis.ua.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить младенцев до 6 месяцев только грудным молоком. Во второй половине жизни можно постепенно вводить в рацион новые продукты, продолжая естественное вскармливание. Готовую пищу для детей чаще всего используют при расширении рациона.

Ответственность производителя

Продукты питания для младенцев и детей младшего возраста классифицируются по отдельной категории. Это значит, что на всех этапах производства они проходят контроль и лабораторные испытания, а рецепты разрабатываются с учетом рекомендаций диетологов. При производстве сводится к минимуму использование добавок. Также строго контролируется наличие таких веществ, как:

тяжелые металлы;

остатки пестицидов;

нитраты;

гормоны.

Производитель несет полную ответственность за качество продукции, предназначенной для детей и должен следить за тем, чтобы она изготавливалась в стерильных условиях.

На что следует обращать внимание

Детское питание различается степенью фрагментированности ингредиентов, так как предназначено для разных возрастных категорий. Оно чаще всего бывает пастеризовано или стерилизовано. Такой вид термической обработки продлевает срок его хранения, а ингредиенты сохраняют свежесть и аромат.

Выбирая продукты питания в баночках, обязательно обращайте внимание на информацию, которая должна быть указана на этикетке:

возраст ребенка;

список ингредиентов;

пищевая ценность.

Производитель также обязан указывать на упаковке, с какого возраста данную пищу можно давать ребенку. Это связано с консистенцией продукта. До четырехмесячного возраста детское питание является жидким и поэтому легко глотается. Для младенцев постарше оно уже содержит комки и кусочки овощей, поэтому малыш должен их пережевывать.

Состав

Очень часто внимание родителей также привлекает состав детского питания. Производитель обязан нанести на этикетку рецепт блюда с указанием процентного содержания ингредиентов. Там же стоит поискать информацию о том, содержится ли в нем соль.

Покупая консервированное питание для ребенка, стоит проверить, нет ли среди ингредиентов непонятных названий. Лучший выбор — это баночки, состав которых очень короткий и четкий.

Родители аллергиков должны уделять особое внимание составу детского питания. Если у вашего ребенка аллергия на морковь, не следует включать ее в обед малыша. Чаще всего производители четко указывают на этикетках потенциальные аллергены, например выделяя их жирным шрифтом.