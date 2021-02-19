Как вернуть себе буйную шевелюру

Что такое трансплантация волос

Более густой вашу шевелюру сделает лишь трансплантация волос. При этом пересадка волос — не слишком инвазивная процедура, и через несколько дней вы сможете вернуться к своим обычным занятиям с новой прической.

В клинике лазерной косметологии и хирургии Gold Laser пересадку волос производят при помощи эффективных методов FUE и HFE.

Первую попытку пересадить волосы на голове предпринял в 1939 году японский врач Окуда. Со временем техника была улучшена, но настоящие изменения произошли, начиная с середины 1980-х годов, благодаря использованию мини- и микроимплантов.

Женщины составляют около 2% людей, перенесших операцию по пересадке волос.

Почему выпадают волосы

Облысение может возникнуть в результате временных нарушений, вызванных стрессом, неправильным питанием, неправильным уходом или болезнью. Самая частая причина — вредное воздействие мужских гормонов. Тестостерон в крови под действием ферментов превращается в ДГТ (дигидротестостерон), который разрушает волосяные фолликулы. Только затылочные волосяные фолликулы не чувствительны к ДГТ. Поэтому даже у сильно лысеющих людей на затылке обычно остается достаточно волос для трансплантации. Более того, они устойчивы к выпадению.

У женщин андрогенная алопеция (выпадение волос, вызванное мужскими гормонами) встречается реже и указывает на дефицит эстрогена. Женщины лысеют иначе, чем мужчины, у них волосы редеют только на макушке и вокруг лба. Пересадка — это метод сделать волосяной покров более густым.

Противопоказания к пересадке волос:

тяжелые заболевания: запущенный диабет, рак, сердечнососудистые заболевания;

воспаление кожи головы;

облысение, охватывающее большую часть головы;

очаговая алопеция;

выраженные гормональные нарушения (у женщин).

Как проходит процедура

Сначала вам вместе с врачом необходимо установить новую линию роста волос на лбу. Эта линия проводится на коже непосредственно перед самой операцией. Процедура длится 1–3,5 часа, в зависимости от размера пролысин, количества имплантов, плотности их установки, возраста пациента и выбранной методики. Перед процедурой применяется местная анестезия, и после ее окончания можно идти домой. Только детям делают общий наркоз.

Сначала на затылке сбриваются волосы. Потом удаляется полоска (или несколько полосок) волосистой кожи шириной 1,0–0,5 см. Полоска разделяется на импланты, содержащие 1-3 волосяных фолликула. Шрам после взятой полоски, обычно шириной в миллиметр, позже скроется под волосами. Место, куда будут вживлены волосы, пропитывается физиологическим раствором, благодаря чему кожа становится тверже.