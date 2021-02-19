У чому переваги освітлення будинку світлодіодними стрічками

При створенні освітлення в квартирах і приватних будинках власники все частіше віддають перевагу світлодіодним стрічці. Вони є джерелом світла і декоративним підсвічуванням одночасно. Установку світлодіодних стрічок для освітлення можна довірити фахівцям, а можна зайнятися монтажем самостійно. Працювати зі світлодіодами досить просто, якщо дотримуватися деяких правил. Одне з перших стосується безпосередньо вибору самої диодной стрічки, яка представлена на ринку в широкому розмаїтті. Її можна використовувати для підсвічування стелі, для підсвічування ніш, для вуличного підсвічування, для підсвічування вітрин.

Як вибрати світлодіодну стрічку для освітлення

Перш ніж купувати товар, визначитеся з тим, де він буде використовуватися. При виборі варто взяти до уваги такі характеристики:

розмір світлодіодів і їх кількість на один метр;

передача кольору;

якість;

наявність влагозащитних властивостей;

гарантія.

Сьогодні область застосування LED-стрічки не обмежується фантазією споживача. Найчастіше вона використовується для підсвічування стелі, ніш, вітрин, акваріума, вуличного підсвічування, багажника, басейну і іншого. Для стельового освітлення в спальні, вітальні, кухні, коридорі можна використовувати відкриту стрічку. У цих приміщеннях немає вологи, тому за безпечну роботу світлодіодів переживати не варто. А ось герметична стрічка підійде інших приміщень з підвищеною вологістю. Це ванні кімнати, санвузли, лазні і сауни. Крім того, влагозащитная стрічка буде доречна для підсвічування підлоги, сходів і різних поверхонь на кухні.

Розібравшись з видом led-стрічки, далі потрібно вибрати потужність і яскравість світлодіодів. Найпопулярнішими є стрічки зі світлодіодами SMD3528 і SMD5060. Другі в три рази яскравіше, ніж перші. На яскравість також впливає і кількість світлодіодів. Стрічка може бути монохромного або багатобарвним. Остання стане ідеальним рішенням для декоративного підсвічування. Освітлення за допомогою світлодіодної стрічки дозволить створити особливу атмосферу.

Освітлення світлодіодною стрічкою своїми руками

Зазвичай на ринку можна зустріти стрічку в рулоні по п’ять метрів. На кожен метр покладається від 30-120 світлодіодів. Довжину рулону покупець вибирає на свій розсуд. Можна відрізати рівно стільки, скільки потрібно для освітлення конкретно вашого приміщення. Зараз вкрай актуально зовнішнє освітлення світлодіодною стрічкою. Та й варіантів продукції велика кількість. Ви можете організувати освітлення стелі стрічками.

Самостійний монтаж освітлення світлодіодною стрічкою своїми руками відбувається за такою схемою:

Знежирення поверхні.

Видалення захисної плівки з робочого матеріалу.

Прикладання стрічки до поверхні, її фіксація.

Використання профільної конструкції з алюмінію або пластику в залежності від рівня складності схеми підсвічування.

Укладання стрічки на клейову основу, уникаючи попадання клею на світлодіод.

Вибір місця розташування блоку живлення або драйвера.

Якщо вас цікавить, наприклад, освітлення акваріума світлодіодним стрічкою, то працюючи самостійно, варто пам’ятати про правила безпеки монтажу. Якщо стрічка буде працювати від драйвера або блоку живлення, то ризик ураження електричним струмом знижується до нуля. Однак варто уважно ставитися і до пожежної безпеки. Не можна кріпити стрічку прямо на шпалери з-за того, що светодиодам властиво нагріватися до 70 градусів. Зрозуміло, папір під такою температурою може легко спалахнути. Виправити ситуацію допоможе передчасно встановлений профіль, який візьме частину тепла на себе. Крім того, він може вберегти стрічку від механічних пошкоджень.

Використання діодних стрічок дозволяє підійти до питання освітлення з новою цікавою боку. При правильному розрахунку і монтажі можна підсвітити навіть траву на газоні. З нею можна сміливо експериментувати і втілювати в життя сміливі ідеї, головне – дотримуватися елементарних правил монтажу. Освітлення будинку світлодіодними стрічками буде вас повністю влаштовувати, якщо ви серйозно поставитеся до цього питання.