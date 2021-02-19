Збаразький автомеханік створив сучасний джип «Україна»

Талановитий збаразький механік Юрій Кордупель побудував унікальний позашляховик і дав йому назву «Україна».

Чоловік розповідає, що взяв за основу шасі від військової вантажівки ГАЗ-66 та частково кузов. У джипі – дизельний двигун потужністю 150 к.с. від старого Mercedes-Benz. Вага позашляховика більше 4,5 тонн. В салоні можуть розміститися 7 осіб. Максимальна швидкість руху «України» – 90 км\год. Витрачає палива близько 20 літрів на 100 км.

В “Україні” встановлена камера заднього виду, електросклопідіймачі і люк. Крім того, є сходи на дах, а на капоті красується великий хромований шильдик Ukraine. Збирати автомобіль чоловікові допомагав його колега Іван Коруна.

На створення позашляховика пішло більше чотирьох років і понад 25 тисяч доларів. За словами керівника проєкту Юрія Кордупеля, це вже його третя саморобна машина – до цього механік зібрав звичайний і дитячий баггі.