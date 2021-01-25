Затверджено Правила прийому на навчання у Тернопільському мистецькому коледжі у 2021 році

Здобути фахову мистецьку освіту тепер може ще більше бажаючих — Закон «Про фахову передвищу освіту» та нова концепція мистецької освіти в Україні дає такий шанс ширшій категорії людей без вікових обмежень.

З 2021 року Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької приймає на навчання на базі дев’яти класів, на основі ЗНО та вступних випробувань. Крім того, знято вікові обмеження вступників та кількість дипломів, які вони раніше здобули за державний кошт.

Усе це в комплексі означає, що не тільки вчорашні учні загальноосвітніх шкіл тепер можуть продовжити навчання в мистецькому коледжі, а й ті, хто раніше здобув фахову освіту, а сьогодні вирішив здобути нову професію.

Нагадаємо, коледж готує як майбутніх музикантів (учасників великих музичних колективів, сольних артистів), так і дає необхідну базу педагогам, які далі навчають мистецтву дітей в музичних школах тощо.

Ще більше шансів вступити у мистецький коледж імені Соломії Крушельницької дають підготовчі курси, які діють при коледжі.

То ж бажаючим здобути музичну освіту варто ознайомитися із затвердженими педагогічною радою Правилами прийому в коледж на сайті освітнього закладу (http://tmc.te.ua/havings/files/2020/12/Pravyla-pryjomu-2021.pdf), виконати прописані в них пункти – і вже незабаром виступати у відомих залах Європи, куди успішно потрапляють здібні студенти коледжу імені Соломії Крушельницької.

http://tmc.te.ua/