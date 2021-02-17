З 24 лютого в Україні запровадять адаптивний карантин

Уряд запровадив введення адаптивного карантину в Україні з 24 січня. Діятимуть чотири рівні епідемічної небезпеки, за якими і встановлюватимуться ті чи інші обмежувальні заходи. Відповідний проєкт постанови представив під час засідання Уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Ми маємо вагомі досягнення у боротьбі з пандемією: це стабілізація поширення на території України захворюваності на COVID-19. Вдалося значно збільшити потужності системи охорони здоров’я. Зокрема, станом на початок лютого маємо понад 67 тисяч ліжок для надання стаціонарної допомоги хворим. Понад 57 тисяч ліжок забезпечені подачею кисню. Рік тому, на початок епідемії, у нас було 12 тисяч ліжок і тільки 3,5 тисяч – з киснем. Уся наша стратегія – а це й адаптивний карантин, що був влітку, і карантин вихідного дня, і жорсткий карантин у січні дали результат», – зазначив міністр.

Зокрема, як наголосив очільник МОЗ, на сьогодні Україна знаходиться на 34 місці в Європі за смертністю від COVID-19 на 1 млн населення, а це один з найкращих показників серед європейських держав.

Відповідно до проєкту постанови, яку Уряд підтримав, передбачено чотири рівні епідемічної небезпеки: зелений, жовтий, помаранчевий та червоний.

Зелений рівень – той показник, якого слід досягнути для послаблення або скасування протиепідемічних заходів. Він може бути встановлений за умови, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України не перевищуватиме 50 відсотків епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону. Другий критерій – виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену) – менше 5 відсотків.

Жовтий рівень є базовим для всієї країни і передбачає відповідні обмеження та протиепідемічні заходи, але з певними пом’якшеннями. Зокрема:

Дозволятиметься проведення масових заходів (культурних, спортивних тощо, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 кв метри площі, або з наповненістю залу понад 50% місць. (Раніше діяли обмеження, що в заходах може брати участь не більше 20 осіб і для кожного мало бути передбачено 5 кв метрів площі);

Дозволятиметься відвідування закладів освіти групами більш, як 20 осіб;

Можна буде проводити матчі командних ігрових видів спорту, але за умови, що глядачів буде половина від передбачених місць;

Будуть працювати ресторани, кафе, бари та їдальні – до 24 години (раніше працювали до 23 години);

Дозволяється робота басейнів, у спортзалах та фітнес-центрах можна буде перебувати більшій кількості людей.

Помаранчевий рівень встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Він не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня.

На червоному рівні передбачається введення жорстких карантинних обмежень, які діяли під час січневого локдауну. Зокрема:

Буде заборонена діяльність закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та обслуговування на виніс);

Заборонена робота ТРЦ та інших розважальних закладів – кінотеатрів, театрів тощо.

Не працюватимуть заклади освіти (окрім дитячих садків і початкових класів у школах);

Будуть зачинені непродовольчі ринки та магазини, спортивні зали, басейни, фітнес-центри.