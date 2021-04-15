Помер колишній директор Тернопільського міського стадіону

14 квітня хвороба забрали життя чудової людини, колишнього директора Тернопільського міського стадіону, виконавчого директора ФК «Тернопіль», депутата Тернопільської районної ради, голову правління Великогаївської птахофабрики Ярослава Кириловича Колісника, пише НОмер ОДин.

У жовтні цього року йому мало б виповнитися 65 років. Ярослав Кирилович народився в селі Новосілка Підволочиського району. Закінчив восьмирічку в рідному селі. Повну середню освіту здобув у Скалатській школі. У 1974 році вступив до Тернопільського фінансово-економічного інституту на планово-економічний факультет (спеціальність – економіст). Трудову діяльність розпочав із посади головного економіста колгоспу імені Свердлова, що на Волині. Згодом працював економістом у Підволочиську в управлінні сільського господарства. Левову частку життя працював на великогаївській птахофабриці, в тому числі був головою правління товариства. Невеликий проміжок часу трудився на виробничому об’єднанні «Птахопром». До 2012 року обіймав посаду директора КП «Тернопільський міський стадіон», до останніх днів свого життя працював в Департаменті агропромислового комплексу Тернопільської ОДА.

Редакція газети «Номер один» приносить свої співчуття сім’ї, рідним та близьким Ярослава Колісника з приводу непоправимої втрати. Ярослав Кирилович був шанованою людиною, його якості, такі як активність, життєрадісність, а також підприємливість, цілеспрямованість – були для багатьох прикладом. Він залишиться в наших серцях надійним товаришем і мудрим порадником, професіоналом своєї справи.

Вічна пам’ять…