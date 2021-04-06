Каковы причины ДТП и почему выгодно продать битое авто

Употребления алкоголя

Хотя многие факторы, влияющие на движение, не зависят от поведения водителя, вождение в нетрезвом виде является одной из наиболее частых причин самых серьезных дорожно-транспортных происшествий. Алкоголь нарушает и замедляет реакцию, и поэтому человек в состоянии алкогольного опьянения не может должным образом управлять транспортным средством. Защитите себя и других — никогда не садитесь за руль после употребления алкоголя и останавливайте тех, кто собирается это сделать.

Довольно часто причиной ДТП бывает превышение скорости. В спешке можно не заметить:

проходящего по дороге пешехода;

дорожных знаков;

неожиданно выезжающего автомобиля.

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Превышение скорости

По статистике превышение скорости является второй по значимости причиной аварий. Видимо, фраза «не спеши на дороге» — очень хорошее пожелание всем водителям.

Невнимательность

Неосторожность и невнимательность водителей тоже могут доставить массу неприятностей. Часто самоуверенность, отвлечение внимания на экран смартфона, попытки любой ценой сменить полосу движения или проехать через мигающий зеленый светофор заканчиваются серьезной или незначительной аварией. Вождение, как и любая другая работа, требует не только навыков, но и концентрации, поэтому не пытайтесь выполнять несколько действий одновременно, следите за дорожными знаками и другими участниками дорожного движения.

Неблагоприятные погодные условия

Наконец, вождение автомобиля значительно осложняется погодными условиями. Особых навыков вождения требует передвижение, когда на улице:

сильный дождь;

снег;

лед;

туман;

мокрое и скользкое дорожное покрытие.

Чтобы обеспечить более безопасную езду в холодное время года, используйте специальные шины, передвигайтесь намного медленнее обычного, будьте осторожны. Если есть возможность, не садитесь за руль в плохую погоду.

Если не удалось избежать ДТП

Если ДТП таки случилось, то после него битое авто лучше продать специальной компании. Продажа автомобиля — более простой процесс, чем вы думаете. Вам не придется тратить свое драгоценное время на встречи с потенциальным покупателем или беспокоиться о различных документах, поскольку все это сделают за вас. А ремонт битого автомобиля может стоить больших денег, поэтому нужно тщательно продумать, стоит ли вкладывать средства в автотранспорт, который даже после дорогого капитального ремонта нельзя считать полностью исправным.